ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４５６ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間14:19）（日本時間04:19）
ダウ平均 49533.74（+456.51 +0.93%）
ナスダック 23485.23（+260.41 +1.12%）
CME日経平均先物 54210（大証終比：+470 +0.87%）
欧州株式22日終値
英FT100 10150.05（+11.96 +0.12%）
独DAX 24856.47（+295.49 +1.20%）
仏CAC40 8148.89（+79.72 +0.99%）
米国債利回り
2年債 3.612（+0.028）
10年債 4.251（+0.008）
30年債 4.849（-0.013）
期待インフレ率 2.347（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.888（+0.006）
英 国 4.474（+0.016）
カナダ 3.400（-0.014）
豪 州 4.797（+0.016）
日 本 2.237（-0.039）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝59.30（-1.32 -2.18%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4922.70（+85.20 +1.76%）
ビットコイン（ドル）
89305.56（-875.20 -0.97%）
（円建・参考値）
1414万6001円（-138632 -0.97%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
