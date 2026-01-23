NY株式22日（NY時間14:19）（日本時間04:19）
ダウ平均　　　49533.74（+456.51　+0.93%）
ナスダック　　　23485.23（+260.41　+1.12%）
CME日経平均先物　54210（大証終比：+470　+0.87%）

欧州株式22日終値
英FT100　 10150.05（+11.96　+0.12%）
独DAX　 24856.47（+295.49　+1.20%）
仏CAC40　 8148.89（+79.72　+0.99%）

米国債利回り
2年債　 　3.612（+0.028）
10年債　 　4.251（+0.008）
30年債　 　4.849（-0.013）
期待インフレ率　 　2.347（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.888（+0.006）
英　国　　4.474（+0.016）
カナダ　　3.400（-0.014）
豪　州　　4.797（+0.016）
日　本　　2.237（-0.039）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝59.30（-1.32　-2.18%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4922.70（+85.20　+1.76%）

ビットコイン（ドル）
89305.56（-875.20　-0.97%）
（円建・参考値）
1414万6001円（-138632　-0.97%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ