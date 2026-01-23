◇サッカー練習試合（※40分×3） 福島6ー0静岡産大（2026年1月22日）

J3福島は22日、静岡・御前崎の第1次キャンプで今季初の対外試合を行い、静岡産大と対戦した。今季から加入の三浦知良（58）は2本目の途中から20分間出場し“実戦デビュー”。相手DFに囲まれながら「股抜き」を見せるなど攻守に躍動、明治安田J2・J3百年構想リーグ開幕となる2月7日のアウェー甲府戦に向け、着々と準備は進む。

相手選手2人に囲まれても慌てなかった。福島での実戦デビュー戦。カズが鮮やかな股抜きを見せた。「一番好きなプレーなのでどんどんやっていきたい」と笑う。予定通り20分間プレー。周囲とも連係し、数多くボールに触れた。「監督やチームから求められていることをできた。連係の中でいい形ができた」と振り返った。

寺田監督もさすがの内容に「アグレッシブにトライすることを求めた。距離感、ボールを引き出すタイミング、人との関わりがスムーズにできていた」と目を細めた。プレー以外にも周囲への声かけなどカズがチームに与える影響は少なくなかった。静岡市内から駆けつけた母・由子さん（82）も「生きがい、福島にも応援に行く」と笑顔だった。