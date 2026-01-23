スポニチ

写真拡大

　ボートレース三国のスカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦「三国プリンスカップ」は3日目を迎える。注目は12Rだ。

　序盤2日間でまだ白星のない中野だが、動き自体は間違いなく着順以上の雰囲気。初日1走目のイン戦を取りこぼしているだけに、ここは負けられないところだ。スタートも踏み込んでくるだろう。隙を見せずに逃走を決める。三馬が1番差しから続く展開か。ならば宮脇は外から外を攻めて行く。水谷が中を割ってくる。

　＜1＞中野希一　足は変わらず悪くない。自分が操縦ミスをしているだけで戦える位置にある。

　＜2＞三馬崇史　キャブを換えて、この方が体感はいいけど、やっぱり直線が弱い。引き続きペラ調整します。

　＜3＞宮脇遼太　横が放ったとは思うんですけど、スリットまでに伸び返す感じはあったし、上積みはできていると思います。

　＜4＞佐藤太亮　変わらず手前の感じが良いと思うし、行き足も悪くない。気象条件に応じての回転調整で行きます。

　＜5＞水谷理人　普通よりちょっといいくらいで、しっくりはきていない。レース後に本体を割って点検しています。

　＜6＞中本大樹　1マークもしっかり掛かっていたし、安定板がついても雰囲気は悪くない。