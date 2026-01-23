お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が22日に放送されたフジテレビ「街グルメをマジ探索！かまいまち」（後7・00）に出演。飲み会の切り抜け方について語った。

今回は「30分で楽しむ住みたい街吉祥寺＆西荻窪爆食ツアー」と題して放送された。

西荻窪で食事を堪能していた山内は男性11人組「INI」の許豊凡から「山内さんは飲み会とか行かれます?」と質問されて「行かざるをえない時は行く」と、極力飲み会には参加しないとした。

続けて「そういう時って、どう…切り抜け方というか」と聞かれて「これね、めちゃくちゃおすすめがあって」とし「最初に帰る時間を言うのよ」と上手に飲み会から帰る方法を明かした。

さらに「23時までには帰りたかったとするやん。着いてすぐに“すいません。今日ちょっと…明日早いんで22時くらいになったら出ちゃうんですけど”って言う」と予定よりも1時間早い時間で帰ることを伝えているとした。

その理由は「飲み会中に“22時くらいやから大丈夫?”とか誰か言ってくれた時に“もうちょっといさせてください”って言って“あ、こいつ長くいようとしてくれたんだな”という印象を与えて帰る。裏ワザ」と自身の処世術を伝授した。