鈴木亮平、大ファンだった安室奈美恵に「一度だけ会った」…けど今でも後悔していること
俳優の鈴木亮平（42歳）が、1月22日に放送されたバラエティ番組「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（TBS系）に出演。大ファンだった歌手・安室奈美恵さんに「一度だけプライベートで」会ったことがあるものの、「今でも後悔している」ことがあると語った。
鈴木は今回、連続ドラマ「リブート」の宣伝を兼ねて、同番組に出演。スタッフから「1つお聞きしたいのですが、鈴木さんが憧れた人はいるんですか？」と質問を受ける。
これに鈴木は「中学生のときは安室奈美恵さんに。ファンクラブ入ってました」と話し、「実は一度だけプライベートでお会いして」と、実際に会ったことがあると話す。
それは「大学生の頃に、たまたまアメリカから帰ってくる飛行機が同じになって。スーツケースを取るところで『すみません、握手だけお願いします！』って言って、握手していただいた」という状況だったそう。
ただ、「今でも後悔している」ことがあり、「気を使い過ぎちゃって、お顔見られたらイヤかなぁ…と思って、帽子も被られてたので、『絶対にお顔は見ないように』と思っていったので、手しか覚えてないんですよ。チラッとも見なかったですね…。チラッとだけでも見ておけば良かった…」と語った。
