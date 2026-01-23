¡ÚÂîµå¡Û¾¾ÅçÈþ¶õ¡¡°¦¤Á¤ã¤óÊÂ¤ó¤À!¾®³ØÀ¸¤¬Á´ÆüËÜ32¶¯Æþ¤ê¡¡ºòÇ¯16¶¯¤ÎÁê¼ê¤Ë°µ´¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á
¡¡¡þÂîµå¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹Âè3Æü¡Ê2026Ç¯1·î22Æü¡¡ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË½÷¤Î4²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÈÌ½÷»Ò¤ÎÉô¤Ç¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¾¾ÅçÈþ¶õ¡Ê12¡áÅÄºåÂî¸¦¡Ë¤¬»°Â¼Í¥²Ì¡Ê26¡á¥µ¥ó¥ê¥Ä¡Ë¤ò4¡½0¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î32¶¯Æþ¤ê¤ÏÊ¡¸¶°¦¤È²ÃÆ£ÈþÍ¥¤ËÊÂ¤ÖÎòÂåºÇ¹âÀ®ÀÓ¡£·»¤Ç°ìÈÌÃË»Ò¤ÎÉôºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Îµ±¶õ¡Ê18¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤ò·âÇË¤·¤¿¡£4Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê25¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤é¤Ï½çÅö¤Ë5²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡12ºÐ¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¾Ð¤ß¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£¾¾ÅçÈþ¤ÏºòÇ¯16¶¯¤Î»°Â¼¤òÁê¼ê¤Ë¹ª¤ß¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¹¶¤á¤Ç°µ´¬¤Î4¡½0¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¤ÏÎòÂåºÇ¹âÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤ë32¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¡Ö½é¤á¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¡¼¥É¤ÎÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤Æ¡¢¾¡Íø¤Ç¤¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÈÌ¤ÎÉô¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ8¶¯¿Ê½Ð¡£3»î¹ç¤ÎÈèÏ«¤Ç¡ÖÂÎ¤¬¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢°ìÈÌÃË»Ò¤ÎÉô½éÀï¤ò¹µ¤¨¤ë·»¤Îµ±¶õ¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£²È¤Ç¤Ïµ»½ÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤Î·»¤Ø¡ÖËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï¾®³ØÀ¸½é¤Î6²óÀï¿Ê½Ð¤¬·ü¤«¤ë¡£¡Ö¡ÊÁê¼ê¤Ï¡Ë¤Þ¤¿¶¯¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÏÆ±¤¸º¸Íø¤¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡£¡Ö1Ç¯¸å¡¢2Ç¯¸å¡¢¤â¤Ã¤È¿Ê²½¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁáÅÄÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þ¾¾Åç¡¡Èþ¶õ¡Ê¤Þ¤Ä¤·¤Þ¡¦¤ß¤¯¡Ë2013Ç¯¡ÊÊ¿25¡Ë6·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔ»Ô½Ð¿È¤Î12ºÐ¡£Âîµå°ì²È¤Ë°é¤Á¡¢¾®2¤«¤éÇ¯ÂåÊÌ¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò5Ï¢ÇÆ¡£22Ç¯¤Ë¤ÏµþÅÔ¥«¥°¥ä¥é¥¤¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢T¥ê¡¼¥°¤Î»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Áª¼ê¤Ë¡£º¸¥·¥§¡¼¥¯¹¶·â·¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë56¡£6ºÐ¾å¤ÎÄ¹·»¤ÏºòÇ¯°ìÈÌÃË»Ò¤ÎÉôÍ¥¾¡¤Îµ±¶õ¡£4ºÐ¾å¤Î¼¡·»¡¦æÆ¶õ¡Ê¤È¤¢¡Ë¤È2ºÐ²¼¤ÎËå¡¦°¦¶õ¡Ê¤¢¤¤¤é¡Ë¤âÂîµåÁª¼ê¡£