【第4回「Developer_Direct」】 1月23日3時～ 配信開始

Microsoftによる配信番組「Developer_Direct」にて、Xbox Series X|S/PS5/PC用オンラインマルチプレイヤー陶芸バトル「Kiln」がDouble Fineより発表された。発売は2026年春の予定。Xbox Game Pass Ultimateのライブラリに追加され、Xbox Play Anywhereにも対応する。

本作は、自分で陶芸したカップやツボなどに乗り移って戦うという一風変わったゲーム。プレイヤーは妖精になり、陶芸の工房で粘土から自分の身体を作る。

どんな陶器を作るかは自由に決めることができる。カップや皿、ツボ、花瓶など多彩な種類があり、取っ手や飾りをつけたり、釉薬でカラフルに着色したり、ステッカーを貼ったりすることで唯一無二の作品を作ることができる。

作り上げた陶器には手足が生えて、そのままプレイヤーの身体となる。どんな種類の陶器を作るかによって、アクションや能力が変化する。例えば皿ならピザを投げることができたり、カップやツボは水を貯めて運ぶことができる。水をたくさん運べる身体は体力が少なく、細身の花瓶などは戦闘力が高い。どんな陶器でチームを組むかの戦略が重要になる。

オンラインバトルは4対4でお互いの陣地にある炉に水を掛け合うというもの。ギリシア神話やエジプト神話にモチーフを得たバトルステージは、ポップでクラブのように派手派手。戦略性のあるチーム戦からバトルロイヤルまでルールも複数用意されているようだ。

「The Wedge」というソーシャルハブでは、ダミー相手に訓練ができる道場や、他のプレイヤーが作った作品が並んだエリア、特別なアイテムが手に入るゲーム内ショップなどがある。

戦闘だけでなく陶器作りも強力プレイで楽しむことができる。作る楽しみと、壊す楽しみ、創造と破壊を同時に味わえるゲームとなっている。

(C) Microsoft 2026

