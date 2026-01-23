元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏（４９）が舞台「はがきの王様」（５月１４〜２４日、東京・本多劇場。同２８〜３０日、大阪・森ノ宮ピロティホール）に主演するとが２２日、分かった。元日に独立後、初の舞台出演となる。

芸人としてデビュー後、構成作家などを経て映画「サバカンＳＡＢＡＫＡＮ」の監督やドラマ「半沢直樹」などの脚本を手がける金沢知樹氏の原点ともなる青年期の“深夜ラジオ”の体験を基に、ある男の再生と勇気をつづる作品。

松岡は「僕は生粋のラジオっ子。ラジオへの思いは子供の頃から変わりません。“はがき”からメールへと時代は変わりましたが、この作品を通じて、ラジオならではのよさを伝えられたら」と意気込み、「『初めて』を素直に楽しみたい」とコメントした。

上演に先駆け、前日譚（たん）のラジオドラマもニッポン放送でオンエアするマルチ・プラットフォームプロジェクト。主人公を現役ラジオパーソナリティーでもある松岡、幼なじみで初恋の同級生役をパーソナリティー経験のある黒谷友香（５０）が演じ、共演にも元ハガキ職人という渡部秀（３４）、毎週木曜日の「オールナイトニッポンＸ」パーソナリティーを担当する日向坂４６・松田好花（２６）が名を連ねた。

また、伝説のパーソナリティー役を、３２年前に「電気グルーヴのオールナイトニッポン」でパーソナリティーを務めたピエール瀧（５８）が演じるなど、ラジオゆかりの俳優陣となっている。