デイトレと長期投資…両極の天才が共通して大切にすることとは？

テレビ・ネットで「日本のウォーレン・バフェット」と話題！ 1936年（昭和11年）、兵庫県の貧しい農家に4人兄弟の末っ子として生まれた。高校を出してもらってから、ペットショップに就職。そこでお客だった証券会社の役員と株の話をするようになったことがきっかけで、19歳のとき、4つの銘柄を買ったのが株式投資の始まりだった。バブル崩壊では10億円あった資産が2億円にまで激減。しかしあれから70年、89歳になった今、資産は25億円以上に増え（2026年1月時点）、月6億円を売買しながら、デイトレーダーとして日々相場に挑んでいる。隠しごとなしに日常生活から投資法まで全部書いた話題の書『87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え 資産18億円を築いた「投資術」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。資産25億円に増えた今刊行した“小説形式”だからスラスラ読めて、プロの儲かる知識がドンドンわかる待望の続編は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）。

響き合う2つの魂

投資の神様と「日本」の体現者

投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェットさんと私を比べるのはおこがましいですが、私はマスコミで「日本のウォーレン・バフェット」と称されることがあります。

わりと年齢も近く共通点もありますが、投資手法には違いがあります。私はデイトレードが中心ですが、バフェットさんは長期投資を基本としています。

また、私はデイトレードで常時80銘柄ほど、長期保有で20銘柄ほど保有していますが、バフェットさんは基本的に優れた企業を買収、あるいは株式を大量に取得する集中的な投資を行います。

手法を超越した先にある

「幸福」という名の到達点

けれど、この違いは投資や人生の本質からすれば、些末な違いだと思います。

いい会社の株を買う。株取引を楽しむ。人生を楽しむ。やっぱり、それに尽きると思います。

【解説】手法は違えど

本質は「自分との対話」にあり

昨年末に米投資会社バークシャー・ハサウェイのCEO（最高経営責任者）職を退き、第一線から身を引いたウォーレン・バフェットさんと、「日本のバフェット」と称されることがあるシゲルさん。一見、長期投資とデイトレードという対極のスタイルに見えますが、共通しているのは「自分に最も適した戦い方」を徹底しているという点です。

多くの投資家は「儲かる手法」を探し回りますが、本当に大切なのは、自分の性格やライフスタイルに合う「型」を確立すること。バフェットさんのようにじっくりと企業の成長を待つのか、あるいは市場の細かな歪みを瞬時に捉えるのか。

手法そのものよりも、その手法を信じて貫き通せるかが、長期的な成果を分ける境界線となります。

「良い会社」の定義を

自分なりに持つ大切さ

先ほど「いい会社の株を買う」という言葉がありました。デイトレードであっても、単なる数字の羅列ではなく、その背後にある企業の価値や市場の期待を感じ取ることが重要です。

バフェットさんにしても、シゲルさんにしても、共通して「銘柄に対する深い洞察」を持っています。流行に流されるのではなく、「なぜこの株を買うのか」という自分なりの根拠を言語化する習慣をつけましょう。

その積み重ねが、暴落時にも揺るがない判断力（盤石なるアプローチ）を養います。

継続の源泉は

「知的好奇心」と「楽しむ心」

最も重要な学びは、「株取引を楽しむ」という姿勢です。投資を単なる「お金を増やす作業」と捉えると、損失が出た際に心が折れてしまいます。

しかし、市場を巨大な“知能ゲーム”のように楽しみ、変化し続ける世界に知的好奇心を持って向き合えば、投資は一生続く豊かな趣味となります。バフェットさんは第一線から身を引きましたが、89歳を超えても日々デイトレードをしているシゲルさんが現役であるように、株取引を楽しむ心こそが、市場で生き残り続けるための最大の武器になるのです。

