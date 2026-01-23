セルティック旗手怜央がまさか！前田大然のアシストから先制ゴール→３分間でイエロー２枚、34分に痛恨のレッド…納得がいかず憮然
現地１月22日開催のヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズの第７節で、前田大然、旗手怜央、山田新が所属するスコットランド王者のセルティックが、イタリアのボローニャと敵地で対戦。２−２で引き分けた。
この試合に先発した旗手は５分、相手GKのビルドアップのパスをカットした前田のお膳立てを無人のゴールに流し込み、先制ゴールを挙げる。
しかし、31分にイエローカードを受けると、その３分後に、競り合った相手選手を叩く形となり、２度目の警告でレッドカード。本人は納得がいかず、憮然として表情で抗議したが、痛恨の退場となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田大然→旗手怜央、日本人コンビで奪った先制点
