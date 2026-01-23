大規模地震が起きたときの被害想定の算出方法について、国が大幅な見直しを検討していることがわかりました。被害想定の精度を向上させ、地域の特性に応じたリスクをあぶり出し、対策につなげるのが狙いです。

国は大規模地震の対策を進めるために、被害想定の数字を公表しています。

例えば、去年公表された南海トラフ巨大地震の被害想定では、最大の場合で建物被害は約235万棟、災害関連死は約2万6000人から5万2000人と推定しています。

一方、こうした数字は過去の大規模地震をもとに算出されていて、建物の耐震化の変化や、地震のタイプ、地域住民の年齢層などが反映しきれていないという課題がありました。

このため内閣府は、より精度の高い被害想定の算出に向け有識者の検討会を設置し、23日から議論を開始します。

関係者によりますと、検討会ではまず、人的被害などへの影響が大きい「建物被害」と、分析のニーズが高い「災害関連死」の被害想定について、優先的に議論するということです。

検討会で決まった内容は、今後公表される日本海溝・千島海溝周辺における巨大地震の被害想定の算出に用いられる見通しで、その後、南海トラフ巨大地震や首都直下地震の被害想定の算出にも取り入れられる可能性があります。