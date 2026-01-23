【第4回「Developer_Direct」】 1月23日3時～ 配信開始

Microsoftによる配信番組「Developer_Direct」にて、Xbox Series X|S/プレイステーション 5/PC用オープンワールドアクションRPG「Fable」のゲーム紹介映像が公開された。

本作は、イギリス風のファンタジー世界を舞台に片田舎の子供からスタートする剣と魔法のオープンワールドアクションRPG。故郷の隣人が家族が石に変えられてしまうところから物語が始まる。

紹介映像では、キャラクターの外見、スキル、戦い方を自由に決められることなどが紹介されている。他にも、住民と結婚したり、鍛冶をしてお金を稼いだり、1,000を超えるNPCの住民を交流したりできることなども明かされた。

公開された映像の戦闘シーンでは、様々な武器を使って戦ったり、魔法で敵を鶏に変えて倒す様子が描写。加えて、住人からはプレイヤーの行動に対して評判を付けたりもされる様子が映されていた。すべての選択がゲームの世界に影響を与えるようにデザインされている。発売時期は2026年秋。

【[日本語] Developer_Direct 2026】

