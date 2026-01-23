【第4回「Developer_Direct」】 1月23日3時～ 配信開始

Microsoftによる配信番組「Developer_Direct」にて、Xbox Series X|S/プレイステーション 5/PC用アクションRPG「Beast of Reincarnation（ビースト オブ リンカネーション）」について、開発者によるゲーム紹介映像が公開された。

本作は、「Pokémon LEGENDS Z-A」などで知られるゲームフリークスが開発する一人と一匹のアクションRPG。寄生植物「穢れ」が蔓延した世界崩壊後の西暦4026年の日本を舞台に、穢れ人として疎まれてきたエマと、腐蝕犬クゥの物語が描かれる。

公開された映像では、物語の世界観や登場勢力、エマとクゥの行動が互いに影響するアクションやスキルツリーなどが明かされた。また、発売日からXbox Game Passの「Game Pass Ultimate」に対応することや、発売時期が2026年の夏になることも発表された。

戦闘では、エマがアクションで戦い、クゥがターン制RPGのようにコマンド入力で戦う様子も公開。クゥのコマンド入力の場面では世界がスローになる様子も明かされた。さらに、スキルも豊富に用意されており、近距離、遠距離、隠密など豊富な組み合わせでプレイヤー独自の戦い方ができる様子も公開された。

【[日本語] Developer_Direct 2026】

(C) Microsoft 2026

