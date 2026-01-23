NY株式22日（NY時間13:30）（日本時間03:30）
ダウ平均　　　49506.11（+428.88　+0.87%）
ナスダック　　　23483.57（+258.75　+1.11%）
CME日経平均先物　54155（大証終比：+415　+0.77%）

欧州株式22日終値
英FT100　 10150.05（+11.96　+0.12%）
独DAX　 24856.47（+295.49　+1.20%）
仏CAC40　 8148.89（+79.72　+0.99%）

米国債利回り
2年債　 　3.610（+0.026）
10年債　 　4.249（+0.006）
30年債　 　4.846（-0.016）
期待インフレ率　 　2.356（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.888（+0.006）
英　国　　4.474（+0.016）
カナダ　　3.396（-0.018）
豪　州　　4.797（+0.016）
日　本　　2.237（-0.039）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝59.23（-1.39　-2.29%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4915.50（+78.00　+1.61%）

ビットコイン（ドル）
89586.44（-594.32　-0.66%）
（円建・参考値）
1418万3325円（-94093　-0.66%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ