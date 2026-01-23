ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４２８ドル高 ナスダックは１．１％の大幅高
NY株式22日（NY時間13:30）（日本時間03:30）
ダウ平均 49506.11（+428.88 +0.87%）
ナスダック 23483.57（+258.75 +1.11%）
CME日経平均先物 54155（大証終比：+415 +0.77%）
欧州株式22日終値
英FT100 10150.05（+11.96 +0.12%）
独DAX 24856.47（+295.49 +1.20%）
仏CAC40 8148.89（+79.72 +0.99%）
米国債利回り
2年債 3.610（+0.026）
10年債 4.249（+0.006）
30年債 4.846（-0.016）
期待インフレ率 2.356（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.888（+0.006）
英 国 4.474（+0.016）
カナダ 3.396（-0.018）
豪 州 4.797（+0.016）
日 本 2.237（-0.039）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝59.23（-1.39 -2.29%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4915.50（+78.00 +1.61%）
ビットコイン（ドル）
89586.44（-594.32 -0.66%）
（円建・参考値）
1418万3325円（-94093 -0.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
