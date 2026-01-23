[1.22 ELリーグフェーズ第7節](スタディオン・フェイエノールト)

※26:45開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 15 ジョーダン・ボス

DF 21 アネル・アフメドジッチ

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

MF 6 ファン・インボム

MF 11 ゴンサロ・ボルジェス

MF 14 セム・スタイン

MF 23 アニス・ハジ・ムーサ

MF 40 ルシアーノ・バレンテ

FW 9 上田綺世

控え

GK 37 M. Berger

GK 39 リアム・ボシン

DF 43 ジャン・プラグ

MF 28 ウサマ・タルガリン

MF 44 T. van den Elshout

MF 72 H. Agboluaje

FW 10 サイル・ラリン

FW 16 レオ・ザウアー

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 32 アイメン・スリティ

FW 49 シャキール・ファン・ペルシー

監督

ロビン・ファン・ペルシー

[シュトゥルム・グラーツ]

先発

GK 53 D. Khudyakov

DF 5 ティム・オーマン

DF 17 エミル・カリック

DF 23 A. Malić

DF 47 エマヌエル・アイブ

MF 4 ヨン スタンコヴィッチ

MF 10 O. Kiteishvili

MF 19 T. Horvat

MF 39 L. Weinhandl

FW 20 S. Jatta

FW 77 M. Malone

控え

GK 40 M. Bignetti

GK 41 E. Lorenz

DF 2 J. Mitchell

DF 14 K. Bendra

DF 27 G. Haider

DF 35 N. Geyrhofer

MF 8 F. Rózga

MF 22 ユリウス・ベック

MF 25 ヒアーレンダー

MF 43 J. Hödl

FW 11 A. Kayombo

FW 26 B. Beganović

監督

Fabio Ingolitsch

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります