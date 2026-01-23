フェイエノールトvsS・グラーツ スタメン発表
[1.22 ELリーグフェーズ第7節](スタディオン・フェイエノールト)
※26:45開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 21 アネル・アフメドジッチ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 6 ファン・インボム
MF 11 ゴンサロ・ボルジェス
MF 14 セム・スタイン
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
FW 9 上田綺世
控え
GK 37 M. Berger
GK 39 リアム・ボシン
DF 43 ジャン・プラグ
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 44 T. van den Elshout
MF 72 H. Agboluaje
FW 10 サイル・ラリン
FW 16 レオ・ザウアー
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 32 アイメン・スリティ
FW 49 シャキール・ファン・ペルシー
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[シュトゥルム・グラーツ]
先発
GK 53 D. Khudyakov
DF 5 ティム・オーマン
DF 17 エミル・カリック
DF 23 A. Malić
DF 47 エマヌエル・アイブ
MF 4 ヨン スタンコヴィッチ
MF 10 O. Kiteishvili
MF 19 T. Horvat
MF 39 L. Weinhandl
FW 20 S. Jatta
FW 77 M. Malone
控え
GK 40 M. Bignetti
GK 41 E. Lorenz
DF 2 J. Mitchell
DF 14 K. Bendra
DF 27 G. Haider
DF 35 N. Geyrhofer
MF 8 F. Rózga
MF 22 ユリウス・ベック
MF 25 ヒアーレンダー
MF 43 J. Hödl
FW 11 A. Kayombo
FW 26 B. Beganović
監督
Fabio Ingolitsch
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
