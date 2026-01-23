渡辺剛が得意の頭でEL初ゴール!! 不調続くフェイエノールトに先制点もたらす
[1.22 ELリーグフェーズ第7節 フェイエノールト-シュトルム・グラーツ]
フェイエノールト所属のDF渡辺剛が22日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)リーグフェーズ第7節のシュトゥルム・グラーツ戦に先発出場し、前半5分に先制点となるEL初ゴールを決めた。
0-0で迎えた前半5分だった。立て続けに獲得した右CKをFWアニス・ハジ・ムーサが左足で入れると、渡辺がゴール前の攻防を制圧。チームとしてもファーストシュートとなる得意のヘディングシュートをゴール左上隅に流し込んだ。
渡辺はEL6試合目の出場でこれが初ゴール。欧州カップ戦でのゴールは今年8月12日の欧州CL予選3回戦フェネルバフチェ戦(●2-5)での2ゴールに続く3点目となった。
またチームにとっても貴重な先制点。ELではここまで1勝5敗と崖っぷちにあり、直近の公式戦でも昨年12月11日のEL第6節ステアウア・ブカレスト戦から6試合勝利から遠ざかっている(2分け4敗)というなか、試合序盤に大仕事を果たした。
