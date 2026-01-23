フライブルクvsマッカビ・テルアビブ スタメン発表
[1.22 ELリーグフェーズ第7節](Europa-Park Stadion)
※26:45開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 28 マティアス・ギンター
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 7 デリー・シャーハント
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
GK 24 ヤニック フート
DF 5 アントニー・ユング
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 43 ブルーノ・オグブス
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 20 ジュニア・アダム
FW 22 シリアケ・イリエ
監督
ユリアン・シュスター
[マッカビ・テルアビブ]
先発
GK 90 R. Mishpati
DF 4 Heitor
DF 13 R. Shlomo
DF 41 I. Ben Hamo
MF 3 R. Revivo
MF 11 S. Jehezkel
MF 21 N. Ben Harush
MF 23 B. Lederman
MF 30 I. Noy
MF 34 S. Abu Farhi
FW 42 ドル・ペレツ
控え
GK 1 Y. Gerafi
GK 22 O. Melika
DF 52 I. Weinberg
MF 28 I. Sissokho
MF 36 I. Shahar
MF 53 R. Magur
MF 59 L. Asras
FW 10 ケルヴィン アンドラーデ
FW 15 ヨナス マレデ
FW 29 Hélio Varela
FW 58 I. Zafrani
FW 60 E. Ben Simon
監督
Žarko Lazetić
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります