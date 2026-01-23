[1.22 ELリーグフェーズ第7節](Europa-Park Stadion)

※26:45開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 28 マティアス・ギンター

DF 29 フィリップ・トロイ

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 7 デリー・シャーハント

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 14 鈴木唯人

MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

FW 31 イゴール・マタノビッチ

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

GK 24 ヤニック フート

DF 5 アントニー・ユング

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

DF 43 ブルーノ・オグブス

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 20 ジュニア・アダム

FW 22 シリアケ・イリエ

監督

ユリアン・シュスター

[マッカビ・テルアビブ]

先発

GK 90 R. Mishpati

DF 4 Heitor

DF 13 R. Shlomo

DF 41 I. Ben Hamo

MF 3 R. Revivo

MF 11 S. Jehezkel

MF 21 N. Ben Harush

MF 23 B. Lederman

MF 30 I. Noy

MF 34 S. Abu Farhi

FW 42 ドル・ペレツ

控え

GK 1 Y. Gerafi

GK 22 O. Melika

DF 52 I. Weinberg

MF 28 I. Sissokho

MF 36 I. Shahar

MF 53 R. Magur

MF 59 L. Asras

FW 10 ケルヴィン アンドラーデ

FW 15 ヨナス マレデ

FW 29 Hélio Varela

FW 58 I. Zafrani

FW 60 E. Ben Simon

監督

Žarko Lazetić

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります