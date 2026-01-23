À¶¿å¥ß¥Á¥³¡Ø¥Ê¥¤¥Ê¥¤ANN¡Ù½Ð±é¤Ø¡¡¼Â¤Ï¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿´ÖÊÁ
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¿¼1¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2·î5Æü¿¼Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ë¡¢À¶¿å¥ß¥Á¥³¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡Ö°¦¤·¤¿¤Ò¤È¤ÏÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Æ±¶É¤Ç¤Ï¡Ø¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀ¶¿å¡£¸ß¤¤¤ËÄ¹¤¯¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÇÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¶¦±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤ÈÀ¶¿å¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡£¼Â¤Ï1994Ç¯¤Ë¡Ö°¦¤·¤¿¤Ò¤È¤Ï¥Ð¥Ä¥¤¥Á¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë2ÁÈ¡£Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÅöÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤À¤¬¡¢Åö»þ20ÂåÁ°È¾¤Ç¥È¥¬¤ê¤Ë¥È¥¬¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²Î¤Ê¤ó¤Æ²Î¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡×¤È¡¢¤È¤Æ¤â¼ºÎé¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤âÅÙ¡¹¡ÖÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¤µ¤ó¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÀ¶¿å¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£ÍèÇ¯·ÝÎò40Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¶¿å¤Î¡¢¤â¤Ï¤äÅÁÅý·Ý¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î¿ô¡¹¤ä¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÈëÏÃ¤Ê¤É¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
