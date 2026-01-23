ドイツ2部シャルケは22日、フィオレンティーナに所属するボスニア・ヘルツェゴビナ代表FWエディン・ジェコを今シーズン終了までの半年契約で獲得したことを発表した。



2003年にキャリアをスタートさせたジェコは、2007年にドイツ・ブンデスリーガのヴォルフスブルクに加入。加入2年目には26ゴールを記録しクラブ史上初のブンデスリーガ制覇に貢献した。2011年冬にマンチェスター・シティに加入すると2度のプレミアリーグ制覇を経験し、その後はローマ、インテルでプレイ。23年夏にトルコのフェネルバフチェでプレイし、25年夏にフィオレンティーナに加入していた。





ジェコは公式サイトを通じて以下のようにコメントしている。「私は最初の興味を持って以来、シャルケに非常に集中的に取引し、いくつかの試合を観戦しました。責任者、コーチとしてのミロン・ムスリッチ、そしてもちろんニコラ・カティッチとの話し合いは常に良好だった」「困難な数年を経て、チームが今シーズンこのように成長したことは非常に印象的です。私は今、チームとして後半戦も成功を収めるために全力を尽くしたいと思っています。満員のヴェルトインズ・アリーナでの最初のホームゲームが非常に楽しみです」シャルケは現在ブンデスリーガ2部で勝ち点38を獲得し現在首位。2位には勝ち点差4を離しており、2022-23シーズン以来の1部昇格を視界に捉えている。