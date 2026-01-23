NY株式22日（NY時間12:10）（日本時間02:10）
ダウ平均　　　49545.99（+468.76　+0.96%）
ナスダック　　　23463.79（+238.97　+1.03%）
CME日経平均先物　54035（大証終比：+295　+0.55%）

欧州株式22日終値
英FT100　 10150.05（+11.96　+0.12%）
独DAX　 24856.47（+295.49　+1.20%）
仏CAC40　 8148.89（+79.72　+0.99%）

米国債利回り
2年債　 　3.614（+0.030）
10年債　 　4.259（+0.016）
30年債　 　4.859（-0.003）
期待インフレ率　 　2.362（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.888（+0.006）
英　国　　4.474（+0.016）
カナダ　　3.399（-0.015）
豪　州　　4.797（+0.016）
日　本　　2.237（-0.039）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝59.41（-1.21　-2.00%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4877.70（+40.20　+0.83%）

ビットコイン（ドル）
89335.19（-845.57　-0.94%）
（円建・参考値）
1414万6227円（-133896　-0.94%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ