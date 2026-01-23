ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４６８ドル高 ナスダックは１．０％の大幅高
NY株式22日（NY時間12:10）（日本時間02:10）
ダウ平均 49545.99（+468.76 +0.96%）
ナスダック 23463.79（+238.97 +1.03%）
CME日経平均先物 54035（大証終比：+295 +0.55%）
欧州株式22日終値
英FT100 10150.05（+11.96 +0.12%）
独DAX 24856.47（+295.49 +1.20%）
仏CAC40 8148.89（+79.72 +0.99%）
米国債利回り
2年債 3.614（+0.030）
10年債 4.259（+0.016）
30年債 4.859（-0.003）
期待インフレ率 2.362（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.888（+0.006）
英 国 4.474（+0.016）
カナダ 3.399（-0.015）
豪 州 4.797（+0.016）
日 本 2.237（-0.039）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝59.41（-1.21 -2.00%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4877.70（+40.20 +0.83%）
ビットコイン（ドル）
89335.19（-845.57 -0.94%）
（円建・参考値）
1414万6227円（-133896 -0.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
