Æü·Ð225ÀèÊª¡§23Æü2»þ¡á230±ß¹â¡¢5Ëü3970±ß
¡¡23Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ230±ß¹â¤Î5Ëü3970±ß¤ÈµÞ¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü3688.89±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï281.11±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï8112Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3633¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ14¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï16.62¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53970¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+230¡¡¡¡¡¡¡¡8112
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53970¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+240¡¡¡¡¡¡127523
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3633¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +14¡¡¡¡¡¡ 10614
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32755¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+150¡¡¡¡¡¡¡¡ 397
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 705¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡ 892
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3633¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ14¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï16.62¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53970¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+230¡¡¡¡¡¡¡¡8112
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 53970¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+240¡¡¡¡¡¡127523
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3633¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +14¡¡¡¡¡¡ 10614
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32755¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+150¡¡¡¡¡¡¡¡ 397
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 705¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡ 892
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹