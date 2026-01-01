¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥í¥·¥¢¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë»°¼Ô²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë»°¼Ô²ñÃÌ¤¬½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï²ñÃÌ¤Ï¡ÖÀ¸»ºÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ë¤è¤ë½é¤á¤Æ¤Î»°¼Ô²ñÃÌ¤ò¡¢23Æü¤È24Æü¤Ë¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¡ÖÎÉ¤¤²ñÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£ÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë»°¼Ô²ñÃÌ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÏÂÊ¿¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£