º£Ç¯¤Î¥É¥ë¡¢ÂçÈ¾¤ÎÄÌ²ß¤ËÂÐ¤·²¼Íî¤Î²ÄÇ½À¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡ËÜÆü¤Ï¥É¥ë°Â¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£±¡¥£±£·£³£µ¥É¥ë¶áÊÕ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£¸±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é£±£µ£¸±ßÂæÁ°È¾¤Ë¿¤ÓÇº¤àÅ¸³«¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÂç¼ê¶ä¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢ÊÆ¶âÍø¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ê¥É¥ë°Â¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î¥Ø¥Ã¥¸¥³¥¹¥È¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥ë¤ÏÂçÈ¾¤ÎÄÌ²ß¤ËÂÐ¤·¤Æ²¼Íî¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Æ£Ò£Â¤¬Íø²¼¤²¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÊÆ¹ñ¤È³Æ¹ñ¤È¤Î¶âÍøº¹¤¬¤µ¤é¤Ë½Ì¾®¤¹¤ëÃæ¡¢¥É¥ë·ú¤Æ»ñ»º¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥ë¤Î¥Ø¥Ã¥¸¥³¥¹¥È¤âÄã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Èæ³ÓÅª¹â¤¤¥Ø¥Ã¥¸¥³¥¹¥È¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Ë¥É¥ë¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ãー¤Î¥Ø¥Ã¥¸³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤òË¸¤²¤¿Í×°ø¤Î£±¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬½»Âð´ØÏ¢¥³¥¹¥È¤Î°ú¤²¼¤²¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍø²¼¤²¤¬Â¥¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢£Æ£Ò£Â¤ÎÆÈÎ©À¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¥É¥ë¤ÎÀøºßÅª¤ÊµÕÉ÷¤È¤Ê¤ë¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
USD/JPY¡¡158.37¡¡EUR/USD¡¡1.1738¡¡GBP/USD¡¡1.3484
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
