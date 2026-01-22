¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÂ¨¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÊ¿²ÏÍª¡¢¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£»Ø´ø´±¤¬³èÌö¤ò¾Î»¿¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤òÎ¨¤¤¤ë¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥ä¥¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FWÊ¿²ÏÍª¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£21Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤ÎÊ¿²Ï¤Ï¡¢2024Ç¯²Æ¤ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤é¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤È°Ü¹Ô¡£¸ø¼°Àï27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤¬¸ÂÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢19Æü¤ËÆ±¤¸¤¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¤òÀï¤¦¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒÈ¯É½¤ÎÍâÆü¡¢Ê¿²Ï¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè28Àá¤Î¥×¥ì¥¹¥È¥ó¡¦¥Î¡¼¥¹¥¨¥ó¥ÉÀï¤Ç48Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Ä¾¸å¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥Þ¥¯¥Ð¡¼¥Ë¡¼¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£ÅêÆþ¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¥Þ¥¯¥Ð¡¼¥Ë¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Ê¿²Ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖÈà¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤·¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥¯¥í¥¹¤âÀµ³Î¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢ÅêÆþÄ¾¸å¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿Ê¿²Ï¤Î³èÌö¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥¹¥È¥ó¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÏ¢¾¡¤òÃ£À®¡£¸½ºß¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö47¡×¤Î»ÃÄê4°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
