Ê¡°æ¡¦ÆØ²ì»Ô¤Î¹ñÆ»£¸¹æ¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸ Âç·¿¼Ö¤¬¼ÖÀþ¤òºÉ¤° 22ÆüÌë¤«¤é ¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌó5Ò¤Î¼ÖÎó ¿ÈÆ°¤¤È¤ì¤º
22Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¤Î¹ñÆ»8¹æ¤Ç¡¢ÂçÀã¤Î¤¿¤áÂç·¿¼Ö¤¬¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¡¢Á°¸å¤ÇÂ¿¿ô¤Î¼Ö¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤ÎÂæ¿ô¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤ª¤è¤½Ò¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¿¿ô¤Î¼Ö¤¬¿ÈÆ°¤¤ò¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆØ²ì»Ô¤Ç¤Ï22Æü¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¤Ë32Ñ¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌ¾ã³²¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¸áÁ°1»þ¸½ºß¡¢Ê¡°æ²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤¬½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤ÆÂç·¿¼Ö¤òµß½Ð¤·¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤Î²ò¾Ã¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£