¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¡ªÄ¹ºê»®¤¦¤É¤ó¡× ¡Ö´Å¿É¥Á¡¼¥º¤Á¤¯¤ï¡× ¡Ö¹âºÚ¤Î¤»ÎäÅÛ¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
°ìÉÊ¤Ç¤â¿©¤Ù±þ¤¨½½Ê¬¤Ê»®¤¦¤É¤ó¡£´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ëÉûºÚ¤ò2»®ÉÕ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËËþÂ­´¶¥¢¥Ã¥×¡ª

¡Ú¼çºÚ¡Û¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¡ªÄ¹ºê»®¤¦¤É¤ó
¤ª¤¦¤Á¤ÇËÜ³Ê»®¤¦¤É¤ó¡ª¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¤¢¤ó¤ò¥Ñ¥ê¥Ñ¥êÌÍ¤ËÍí¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§586Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

ÍÈ¤²Ãæ²ÚÌÍ  2¶Ì
ÆÚÆù  (ÇöÀÚ¤ê)100g
  ±ö¥³¥·¥ç¥¦  ¾¯¡¹
¥«¥ËÉ÷Ì£¥«¥Þ¥Ü¥³  4~5ËÜ ÇòºÚ  3~4Ëç
¥Ë¥ó¥¸¥ó  1/4ËÜ ¥â¥ä¥·  1/2ÂÞ
¥­¥¯¥é¥²  4g
¥¦¥º¥é¤ÎÍñ  (¿å¼Ñ)4¸Ä
¡ã¥¹¡¼¥×¡ä
  ¿å  300ml
  ðùÎ³Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ  Âç¤µ¤¸1
  º½Åü  ¾®¤µ¤¸2
  ¤·¤ç¤¦¤æ  ¾®¤µ¤¸1
  ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹  Âç¤µ¤¸1
±ö¥³¥·¥ç¥¦  ¾¯¡¹
¡ã¿åÍÏ¤­ÊÒ·ª¡ä
  ÊÒ·ªÊ´  Âç¤µ¤¸2
  ¿å  Âç¤µ¤¸4
¥´¥ÞÌý  Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

ÆÚÆù¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤¹¤ë¡£¥«¥ËÉ÷Ì£¥«¥Þ¥Ü¥³¤Ï¤Û¤°¤¹¡£ÇòºÚ¤Ï¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤­¡¢Ã»ºýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

¥­¥¯¥é¥²¤Ï¿å¤Ç½À¤é¤«¤¯¤â¤É¤·¡¢¤«¤¿¤¤ÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£¡ã¥¹¡¼¥×¡ä¤È¡ã¿åÍÏ¤­ÊÒ·ª¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¿¼¤µ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥´¥ÞÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÆÚÆù¤òßÖ¤á¤ë¡£¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ÇòºÚ¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥­¥¯¥é¥²¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢Ìý¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤é¡ã¥¹¡¼¥×¡ä¤È¥«¥ËÉ÷Ì£¥«¥Þ¥Ü¥³¡¢¥¦¥º¥é¤ÎÍñ¤ò²Ã¤¨¤Æ5Ê¬°Ì¼Ñ¤ë¡£

2. ¥â¥ä¥·¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤È¼Ñ¤¿¤Á¤·¤¿¤é¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢¡ã¿åÍÏ¤­ÊÒ·ª¡ä¤Ç¥È¥í¥ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤Ã¤¿ÍÈ¤²Ãæ²ÚÌÍ¤Î¾å¤Ë¤«¤±¤ë¡£

¡ÚÉûºÚ¡Û´Å¿É¥Á¡¼¥º¤Á¤¯¤ï
°ìÉÊÂ­¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¡£¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§177Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¤Á¤¯¤ï  4ËÜ ¥×¥í¥»¥¹¥Á¡¼¥º  Å¬ÎÌ ¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
  ¼ò  ¾®¤µ¤¸2
  ¤ß¤ê¤ó  ¾®¤µ¤¸2
  ¤·¤ç¤¦¤æ  ¾®¤µ¤¸2
¥µ¥é¥ÀÌý  Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¤Á¤¯¤ï¤ÏÄ¹¤µ¤ò4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£¥×¥í¥»¥¹¥Á¡¼¥º¤Ï¡¢¤Á¤¯¤ï¤Î·ê¤ËÆþ¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤­¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢·ê¤Ëº¹¤·¹þ¤à¡£¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Á¤¯¤ï¤òÆþ¤ì¤Æ¾Æ¤­¿§¤òÉÕ¤±¤ë¡£¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤é¤á¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

¡ÚÉûºÚ¡Û¹âºÚ¤Î¤»ÎäÅÛ
¥´¥ÞÌý¤Î¹á¤ê¤¬¤­¤¤¤¿¡¢Ãæ²ÚÉ÷ÎäÅÛ¤Ç¤¹¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§5Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§74Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¸¨¤´¤·Æ¦Éå  1/2Ãú
¹âºÚ¤ÎÄÒ¤±Êª  (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)Âç¤µ¤¸2
´³¤·ºù¥¨¥Ó  Âç¤µ¤¸1
Çò¥´¥Þ  Å¬ÎÌ ¥´¥ÞÌý  Å¬ÎÌ ¤·¤ç¤¦¤æ  Å¬ÎÌ

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢´³¤·ºù¥¨¥Ó¤ò´¥Àù¤ê¤·¤Æ¼è¤ê½Ð¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥´¥ÞÌý¤òÆþ¤ì¡¢¹âºÚ¤ÎÄÒ¤±Êª¤òÃæ²Ð¤ÇßÖ¤á¡¢Çò¥´¥Þ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£

¹âºÚ¤ÎÄÒ¤±Êª¤Î±öµ¤¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÀö¤¤¤·¡¢¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. ´ï¤ËÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤¿¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤òÀ¹¤ê¡¢(1)¤Î¹âºÚ¤ÎÄÒ¤±Êª¤ò¤Î¤»¡¢´³¤·ºù¥¨¥Ó¤ò»¶¤é¤·¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤ë¡£

