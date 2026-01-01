¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¡ªÄ¹ºê»®¤¦¤É¤ó¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¡ªÄ¹ºê»®¤¦¤É¤ó¡× ¡Ö´Å¿É¥Á¡¼¥º¤Á¤¯¤ï¡× ¡Ö¹âºÚ¤Î¤»ÎäÅÛ¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
°ìÉÊ¤Ç¤â¿©¤Ù±þ¤¨½½Ê¬¤Ê»®¤¦¤É¤ó¡£´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ëÉûºÚ¤ò2»®ÉÕ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËËþÂ´¶¥¢¥Ã¥×¡ª
¡Ú¼çºÚ¡Û¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¡ªÄ¹ºê»®¤¦¤É¤ó
¤ª¤¦¤Á¤ÇËÜ³Ê»®¤¦¤É¤ó¡ª¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¤¢¤ó¤ò¥Ñ¥ê¥Ñ¥êÌÍ¤ËÍí¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§586Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
ÆÚÆù (ÇöÀÚ¤ê)100g
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥«¥ËÉ÷Ì£¥«¥Þ¥Ü¥³ 4~5ËÜ ÇòºÚ 3~4Ëç
¥Ë¥ó¥¸¥ó 1/4ËÜ ¥â¥ä¥· 1/2ÂÞ
¥¥¯¥é¥² 4g
¥¦¥º¥é¤ÎÍñ (¿å¼Ñ)4¸Ä
¡ã¥¹¡¼¥×¡ä
¿å 300ml
ðùÎ³Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ Âç¤µ¤¸1
º½Åü ¾®¤µ¤¸2
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ Âç¤µ¤¸1
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä
ÊÒ·ªÊ´ Âç¤µ¤¸2
¿å Âç¤µ¤¸4
¥´¥ÞÌý Å¬ÎÌ
¥¥¯¥é¥²¤Ï¿å¤Ç½À¤é¤«¤¯¤â¤É¤·¡¢¤«¤¿¤¤ÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£¡ã¥¹¡¼¥×¡ä¤È¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
2. ¥â¥ä¥·¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤È¼Ñ¤¿¤Á¤·¤¿¤é¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢¡ã¿åÍÏ¤ÊÒ·ª¡ä¤Ç¥È¥í¥ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤Ã¤¿ÍÈ¤²Ãæ²ÚÌÍ¤Î¾å¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û´Å¿É¥Á¡¼¥º¤Á¤¯¤ï
°ìÉÊÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡£¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§177Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
¼ò ¾®¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó ¾®¤µ¤¸2
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸2
¥µ¥é¥ÀÌý Å¬ÎÌ
¡ÚÉûºÚ¡Û¹âºÚ¤Î¤»ÎäÅÛ
¥´¥ÞÌý¤Î¹á¤ê¤¬¤¤¤¤¿¡¢Ãæ²ÚÉ÷ÎäÅÛ¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§5Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§74Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡»³²¼ ÏÂÈþ
¹âºÚ¤ÎÄÒ¤±Êª (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)Âç¤µ¤¸2
´³¤·ºù¥¨¥Ó Âç¤µ¤¸1
Çò¥´¥Þ Å¬ÎÌ ¥´¥ÞÌý Å¬ÎÌ ¤·¤ç¤¦¤æ Å¬ÎÌ
¹âºÚ¤ÎÄÒ¤±Êª¤Î±öµ¤¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÀö¤¤¤·¡¢¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. ´ï¤ËÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤¿¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤òÀ¹¤ê¡¢(1)¤Î¹âºÚ¤ÎÄÒ¤±Êª¤ò¤Î¤»¡¢´³¤·ºù¥¨¥Ó¤ò»¶¤é¤·¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤«¤±¤ë¡£
