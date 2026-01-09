¡Ú2026Ç¯1·î23Æü¤Î±¿Àª¡Û¶åÀ±µ¤³ØÀê¤¤(Áí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿)
º£Æü¤Ï2026Ç¯1·î23Æü¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶åÀ±µ¤³ØÀê¤¤¤Ë¤è¤ë¡Öº£Æü¤Î±¿Àª¡×¤ò¤ªÆÏ¤±! ¶åÀ±µ¤³Ø¤È¤Ï¡¢À¸Ç¯·îÆü¤ò¤â¤È¤Ë±¿Àª¤Ê¤É¤ò´ÕÄê¤¹¤ëÀê½Ñ¡£³ÆËÜÌ¿À±¤ÎÁí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿¡¦µÈÊý°Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖËÜÌ¿À±¡×¤Ï?
2·î4Æü¡Á12·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1·î1Æü¡Á2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤ÎÁ°Ç¯ÅÙ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÇò¿åÀ±
1909Ç¯¡¦1918Ç¯¡¦1927Ç¯¡¦1936Ç¯¡¦1945Ç¯¡¦1954Ç¯¡¦1963Ç¯¡¦1972Ç¯¡¦1981Ç¯¡¦1990Ç¯¡¦1999Ç¯¡¦2008Ç¯¡¦2017Ç¯À¸
Æó¹õÅÚÀ±
1908Ç¯¡¦1917Ç¯¡¦1926Ç¯¡¦1935Ç¯¡¦1944Ç¯¡¦1953Ç¯¡¦1962Ç¯¡¦1971Ç¯¡¦1980Ç¯¡¦1989Ç¯¡¦1998Ç¯¡¦2007Ç¯¡¦2016Ç¯À¸
»°ÊËÌÚÀ±
1907Ç¯¡¦1916Ç¯¡¦1925Ç¯¡¦1934Ç¯¡¦1943Ç¯¡¦1952Ç¯¡¦1961Ç¯¡¦1970Ç¯¡¦1979Ç¯¡¦1988Ç¯¡¦1997Ç¯¡¦2006Ç¯¡¦2015Ç¯À¸
»ÍÎÐÌÚÀ±
1906Ç¯¡¦1915Ç¯¡¦1924Ç¯¡¦1933Ç¯¡¦1942Ç¯¡¦1951Ç¯¡¦1960Ç¯¡¦1969Ç¯¡¦1978Ç¯¡¦1987Ç¯¡¦1996Ç¯¡¦2005Ç¯¡¦2014Ç¯¡¦2023Ç¯À¸
¸Þ²«ÅÚÀ±
1905Ç¯¡¦1914Ç¯¡¦1923Ç¯¡¦1932Ç¯¡¦1941Ç¯¡¦1950Ç¯¡¦1959Ç¯¡¦1968Ç¯¡¦1977Ç¯¡¦1986Ç¯¡¦1995Ç¯¡¦2004Ç¯¡¦2013Ç¯¡¦2022Ç¯À¸
Ï»Çò¶âÀ±
1904Ç¯¡¦1913Ç¯¡¦1922Ç¯¡¦1931Ç¯¡¦1940Ç¯¡¦1949Ç¯¡¦1958Ç¯¡¦1967Ç¯¡¦1976Ç¯¡¦1985Ç¯¡¦1994Ç¯¡¦2003Ç¯¡¦2012Ç¯¡¦2021Ç¯À¸
¼·ÀÖ¶âÀ±
1903Ç¯¡¦1912Ç¯¡¦1921Ç¯¡¦1930Ç¯¡¦1948Ç¯¡¦1957Ç¯¡¦1966Ç¯¡¦1975Ç¯¡¦1984Ç¯¡¦1993Ç¯¡¦2002Ç¯¡¦2011Ç¯¡¦2020Ç¯À¸
È¬ÇòÅÚÀ±
1902Ç¯¡¦1911Ç¯¡¦1920Ç¯¡¦1929Ç¯¡¦1947Ç¯¡¦1956Ç¯¡¦1965Ç¯¡¦1974Ç¯¡¦1983Ç¯¡¦1992Ç¯¡¦2001Ç¯¡¦2010Ç¯¡¦2019Ç¯À¸
¶å»ç²ÐÀ±
1901Ç¯¡¦1910Ç¯¡¦1919Ç¯¡¦1928Ç¯¡¦1946Ç¯¡¦1955Ç¯¡¦1964Ç¯¡¦1973Ç¯¡¦1982Ç¯¡¦1991Ç¯¡¦2000Ç¯¡¦2009Ç¯¡¦2018Ç¯À¸
¢¨Ä´¤ÙÊý: À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Î4·å¤òÂ¤·»»¤·¤Æ10°Ê²¼¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£11¤«¤éÂ¤·»»¤Î·ë²Ì¤Î¿ô»ú¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¿ô»ú¤¬À±¤ÎºÇ½é¤Î´Á¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÇò¿åÀ±
Áí¹ç±¿ ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¼«¸Ê¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¿´¤Ç¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Î¤È¤¡£º£¸å¤Î»Ù¤¨¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢º£Æü¤Ï½¼¼Â¤·¤¿°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ ¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ëº£Æü¤Ï¡¢¥â¥ÆÅÙ¤âÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Ï¤¹¤°¤Ë¼è¼ÎÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿Åù¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ö¤ó¤À¤±Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶â±¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤É¤ó¤É¤ó¸¯¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤ª¾®¸¯¤¤ÄøÅÙ¤ËÎ±¤á¤ë¤Î¤¬Ä¹Â³¤¤ÎÈë·í¡£Êä½õ¶â¤ä½õÀ®¶â¤Ë¤â¥Ä¥¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ Âç¤¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤µ¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò»ý¤Æ¤ëº£Æü¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤Æ¼þ¤ê¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ê¤·¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿¦¾ì¤Î¶õµ¤¤â·Ú¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ë¡£
µÈÊý°Ì1 ËÌ
µÈÊý°Ì2 ÆîÅì
Æó¹õÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ µ¤¤Î±ó¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤â¡¢º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï´èÄ¥¤ì¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºî¶È¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤Î´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤µ¤é¤Ë±¿µ¤¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¼«ÂÎÊÑ¤¨¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤â¸ú²Ì¤¢¤ê¡£
Îø°¦±¿ ÂçÀª¤Ç²á¤´¤¹¤ÈÎø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ëº£Æü¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é»²²Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢º£Æü¤Ï»²²ÃÉ½ÌÀ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Îø°¦±¿¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£Îø¿Í¤Î¤¤¤ë¿Í¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ç¡¼¥È¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¶â±¿ º£Æü¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤äÌã¤¤Êª¤ÎÂ¿¤¤Æü¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¤ª¶â¤ËÂØ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¤ï¤é¤·¤ÙÄ¹¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÂç¶â¤Ë²½¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¡£¤¤ì¤¤¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ ¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬Áý¤¹º£Æü¤Ï¡¢¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÇ½ÎÏ¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿®Íê¤¬¤ª¤±¤ë¤Î¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¡£Éû¶È¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÅì
µÈÊý°Ì2 ËÌÀ¾
»°ÊËÌÚÀ±
Áí¹ç±¿ ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎäÀÅ¤µ¤ÈÂçÃÀ¤µ¤ò¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤»¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ä¤«¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢Í¼Êý¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¤µ¤é¤ËÌÀÆü°Ê¹ß¤âÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢Éâ¤ÂÎ©¤¿¤º¤Ë¼¡¤Î¼ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ Íê¤â¤·¤¤Ç¯¾å¤Î¿Í¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëº£Æü¤Ï¡¢Ç¯²¼¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬ÀäÂç¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°Æ³°¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¯²¼¤â¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÎø°¦±¿¾å¾º¡£
¶â±¿ ¤³¤³¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤È¡¢¤³¤³¤Ï¤¤Ã¤Á¤êÀáÌó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ò¤¦¤Þ¤¯È½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÆü¡£°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÃ£À®´¶¤òÆÀ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ËµÞ¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¶â±¿¤Ï¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¡£
»Å»ö±¿ º£Æü¤Ï¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤Æ²¿¤«¤òÈ¯É½¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤ä´ë²èÀâÌÀ¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤¤Æü¡£¤·¤«¤âÍÇ½¤Ê¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£È¿ÏÀ¤ÏÌµ»ë¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÈÊý°Ì1 ËÌÅì
µÈÊý°Ì2 ÆîÀ¾
»ÍÎÐÌÚÀ±
Áí¹ç±¿ º£Æü¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Í½ÄêÄÌ¤ê¤ËÊª»ö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤È¿ÌÌ¡¢´ó¤êÆ»¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡£¤À¤«¤éÌµÍý¤ËÍ½ÄêÄÌ¤ê¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢Î®¤ì¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤¬¡»¡£¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ ¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤³¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼ºÇÔ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¤ÏÁê¼ê¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÌÌÇò¤¤°ìÆü¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬È¯¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶â±¿ Ã¯¤«¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ÆÃÇ¤êÀÚ¤ì¤º¤ËÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÆü¡£º£Æü¤ÏÃ¯¤«¤È¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£´«Í¶¤äÇä¤ê¹þ¤ß¤ÎÅÅÏÃ¤âÁá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ò¸¡º÷¤·¤ÆÉ¾È½¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê°ìÆü¡£¤¿¤À¤½¤³¤ÇÌµÍý¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤»¤º¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È°ÊÁ°¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤ë¤ê¤ÈÊÉ¤òÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 ËÌ
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
¸Þ²«ÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ìÊý¸þÀ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬ÌµÍý¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ ±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê°ìÆü¡£¤Ç¤â¸À¤¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ½õ¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤Ë´Ø·¸À¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢Á°¤è¤ê¤â¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤¹¡£
¶â±¿ ¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Àººº¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤Ç¤â¤³¤³¤Ï¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¥Þ¥Í¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ÖÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤È¤È¤é¤¨¤Æ¡£ÃùÃß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±¿ÍÑ¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢À¤³¦¤Î·ÐºÑ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»Å»ö±¿ É½ÉñÂæ¤è¤ê¤âÎ¢Êý¤ËÅ°¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëº£Æü¤Ï¡¢Î¨Àè¤·¤Æ±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤ò°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿·¤·¤¤»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¡¢¥¹¥¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÅì
µÈÊý°Ì2 Æî
Ï»Çò¶âÀ±
Áí¹ç±¿ º£Æü¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¿µ½Å¤Ë¡£Àª¤¤¤Ç³«¤±¤¿Èâ¤â¡¢³«¤±¤ÃÊü¤·¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ë¡¢»þ´Ö¤ÈÌóÂ«¤Ï¼é¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¡£¤¹¤ë¤Èº³ºÙ¤Ê¥ß¥¹¤â¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¨¡¢·×²èÄÌ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿ Ç¯ÎðÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç±óÎ¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£º£Æü¤ÏÎ¨Ä¾¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸í²ò¤ä¤¹¤ì°ã¤¤¤ò¿¡¤¤µî¤ê¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¶â±¿ ´«¤á¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ËÊÝ¸±¤ò·ÀÌó¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¿·¤·¤¤Åê»ñ¼êË¡¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡£º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿·Á¯¤Ê¤â¤Î¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢°Â°×¤ÊÈ½ÃÇ¤¬Â¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¤½¤ÎÆ»¤ÎÀìÌç²È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´¤Ù¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¬¥é¥Ã¤È¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
»Å»ö±¿ º£Æü¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤ºµÙÂ©¤òÂ¿¤¯¼è¤ë¤³¤È¡£»Å»ö¤ÏÁá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌþ¤ä¤·¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡£
µÈÊý°Ì1 ËÌÅì
µÈÊý°Ì2 Æî
¼·ÀÖ¶âÀ±
Áí¹ç±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ì¸À¤¬Áê¼ê¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÃ¯¤«¤Î°ì¸À¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤º¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÁ´ÂÎ¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¡¢ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤À¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ ¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤À¤±¤³¤Ã¤½¤ê¡¢²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¿Í¤Ë¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ë¹â¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤É¤³¤«¤ò¼ª¸µ¤ÇË«¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤ä¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îø¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â¤³¤ì¤ÏÍ¸ú¡£¿·Á¯Ì£¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£
¶â±¿ Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¹¤°¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤½¤¦¤Ê°ìÆü¡£º£Æü¤Ï¤½¤ì¤ò¶µ·±¤Ë¡¢¤¹¤°¤ËÇã¤ï¤ºÄ´¤Ù¤ëÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÄ¤¤¾®Êª¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤ÈÎäÀÅ¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
»Å»ö±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë°ìÆü¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Î¨Ä¾¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¡£¾å»Ê¤ä¼è°úÀè¤«¤éÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢Æ±Î½¤ÎÅÊ¤ß¤âÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤±¤Éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 ËÌÅì
µÈÊý°Ì2 Æî
È¬ÇòÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¤â¤Ã¤È¾å¤Ø¡¢¤â¤Ã¤ÈÀè¤Ø¤Èµ¤»ý¤Á¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¡£ºÇ¶á¾¯¤·ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢º£Æü¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯µÙÍÜ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÌ²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤«¤é¡£
Îø°¦±¿ Éü±ï¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¤Î¶á¶·¤¬¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡£¤¢¤Ê¤¿¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤¬¡¢¶¶ÅÏ¤·Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç±óÎ¸¤»¤º¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤º¤Ï¸òÎ®¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢º£Æü¤Ï¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¡£¼¡¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï²¿¤È¤«¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¿Í¤Ë¸ò¾Ä¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤Æü¤Ç¤¹¡£
»Å»ö±¿ ¿¦¾ì¤ÎÇÉÈ¶Áè¤¤¤Ê¤É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¤Ê»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤³¤ò³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¡¢Çò¹õ¤Ä¤±¤ëÌò³ä¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï»Å»ö¤ËÀìÇ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î³ô¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 Æî
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
¶å»ç²ÐÀ±
Áí¹ç±¿ »×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾¯¤·Ëà»¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡£È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤Ò¤È¸ÆµÛÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Æü¤Ï²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤¬¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤é¤Þ¤º²¿¤«¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¡£
Îø°¦±¿ ¤º¤Ã¤ÈÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤«¤é¡¢¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îø¿´¤è¤ê¤âÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£À¿¼Â¤Ê¸òÎ®¤ò¿´³Ý¤±¡¢¿®ÍêÅÙ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡£
¶â±¿ ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤¯Æü¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£ÎÉ¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤ª¶â¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤È¤Ï¡¢º£Æü¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¤¦¤Þ¤¯¤ª¶â¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é³Ø¤Ö¤È¡¢½Û´Ä¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¶â±¿ÇÜÁý¤Ç¤¹¡£
»Å»ö±¿ Æñ¤·¤¤»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¡£¤¿¤Àº£¤Þ¤Ç¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤òÁÂ¤«¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¤½¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£¤Ò¤È¤ê¤ÇÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãç´Ö¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤É¤ì¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 Æî
µÈÊý°Ì2 ËÌ
Àê¤¤Äó¶¡: cocoloni
