»Ä¤ê¤ÎÅß¤â¡¢ÍèÇ¯¤âÃå¤¿¤¤¡ª¡Ú¥Ï¥Ëー¥ºÃÍ²¼¤²¡Û 40¡¦50Âå¤¬»÷¹ç¤¦♡¡Ö¹â¸«¤¨¥¢¥¦¥¿ー¡×
Åß¥³ー¥Ç¤Ë¿·Á¯Ì£¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥¿ー¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¡£»Ä¤ê¤ÎÅß¤âÍèÇ¯¤ÎÅß¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¤Ê¥¢¥¦¥¿ー¤¬¡¢¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÇã¤¨¤ëÂç¿Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚGLACIER lusso¡Ê¥°¥é¥·¥¢¥ë¥Ã¥½¡Ë¡Û¤Ç¡¢¸½ºß¤ªÃÍ²¼¤²Ãæ¤Ç¤¹¡£2WAY¤ÎÃæÌÊ¥³ー¥È¤ä°ÛÁÇºàÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Ê¤É¡¢40¡¦50Âå¤ÎÂç¿Í¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤é¤ì¤Æ¹â¸«¤¨¤¹¤ë¥¢¥¦¥¿ー¤ò¡¢Çä¤êÀÚ¤ìÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
ËÉ´¨À¤âÃå²ó¤·ÎÏ¤â¹â¤á¤ÊÃæÌÊ¥³ー¥È
¡ÚGLACIER lusso¡Û¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥À¥¦¥ó¥³ー¥È¡×\6,900¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥¦¥¨¥¹¥È¤È¿þ¤Î¥É¥í¥¹¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÃå¤é¤ì¤ëÃæÌÊ¥³ー¥È¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Éý¤È¥Ò¥Ã¥×¤¬±£¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¾æ´¶¤Ç¡¢ÂÎ·¿¤ò¤¦¤Þ¤¯¥«¥Ðー¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃæÌÊ¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥¤ì¤¿ÊÝ²¹ÎÏ¤È·ÚÎÌ´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥À¥¦¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤Î¥¨¥³ÁÇºà¡×¡Ê¸ø¼°HP¤è¤ê¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤Æü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¥¹¥«ー¥È¤Ë¤â¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£