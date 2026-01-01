ÉÔÀµ·ÐÈñÀÁµá¤Ç¶¦Æ±ÄÌ¿®Á°ÉôÄ¹¤ò²ò¸Û¡¡»äÅª¤Ê°û¿©Èñ¤ä¥«¥é½ÐÄ¥
¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÏÉÔÀµ¤Ë·ÐÈñ¤òÀÁµá¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢60Âå¤ÎÁ°ÉôÄ¹¤ò²ò¸Û¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ï¡¢Á°Ê¡²¬»Ù¼Ò±¿Æ°ÉôÄ¹¤Î60Âå¤Î¿¦°÷¤¬¡¢Æ±Î½¤äÃÎ¿Í¤È¤Î»äÅª¤Ê°û¿©Èñ¤äÉÔÀµ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤ò·«¤êÊÖ¤·²ñ¼Ò¤ËÀÁµá¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥«¥é½ÐÄ¥¤ÇÉÔÀµ¤Ë·ÐÈñ¤òÀÁµá¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¿¦°÷¤ò21ÆüÉÕ¤Ç²ò¸Û¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¦°÷¤Ï2020Ç¯8·î¤«¤éÌó5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÉÔÀµÀÁµá¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔÀµÁí³Û¤ÏÌó308Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¦°÷¤ÏÉÔÀµ¤òÇ§¤á¡¢Á´³Û¤òÊÖºÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¦°÷¤Îµ¬ÈÏ°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£