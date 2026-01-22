¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó²ÃÆþ¸å½é¤ÎÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñÂåÉ½DF¡¡ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤â»Ø´ø´±¤ÏÁª¼ê¤òÍÊ¸î¡ÖÈà¤Ï19ºÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£·Àá¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤È¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤¬ÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï2¡Ý0¤Ç¥Û¡¼¥à¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¾¡Íø¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï52Ê¬¤ËCK¤«¤éFW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£¤½¤Î3Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥±¥¤¥ó¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼«¤é¤½¤ì¤ò·è¤á¤Æ2¡Ý0¤È¥ê¡¼¥É¡£¤·¤«¤·63Ê¬¤ËDF¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£Á°È¾¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç´û¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼1Ëç¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤âÁê¼êÁª¼ê¤ò¸å¤í¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê·Ù¹ð¡£¥¤¥¨¥í¡¼2Ëç¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤ËÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬CB¤ÇÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤º»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤â¤ä¤Ï¤ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼½Ð¿È¤È¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡ÊÂà¾ì¡Ë¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¥ß¥ó¥¸¥§¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ÏÈà¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï19ºÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤«¤Ä¤ÆDF¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸·¤·¤¤»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤â¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¤Ë¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¤È¡¢29Æü¤ËCL¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤ÎPSV¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£