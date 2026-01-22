Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§ photo/Getty Images

¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£·Àá¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤È¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤¬ÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï2¡Ý0¤Ç¥Û¡¼¥à¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¾¡Íø¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£

¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï52Ê¬¤ËCK¤«¤éFW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó​¥°¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£¤½¤Î3Ê¬‌¸å¤Ë¤Ï¥±¥¤¥ó¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼«¤é¤½¤ì¤ò·è¤á¤Æ2¡Ý0¤È¥ê¡¼¥É¡£¤·¤«¤·63Ê¬¤ËDF¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£Á°È¾¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç´û¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼1Ëç¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤âÁê¼êÁª¼ê¤ò¸å¤í¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê·Ù¹ð¡£¥¤¥¨¥í¡¼2Ëç¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤ËÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬CB¤ÇÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤º»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£

Âà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á¤¬¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢´ÆÆÄ¤Î¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆ±Áª¼ê¤òÍÊ¸î¡£¡ÖÈà¤Ï·Ð¸³Ë­ÉÙ¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È¤ò¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤òÍ¥¾¡¤·ÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Âà¾ì¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î°ìÉô¤À¡£Èà¤Ï¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â·èÄêÅª¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¥ß¥ó¥¸¥§¤È DF¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç²æ¡¹¤¬¤É¤ó¤Ê¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡Ù¤Ê½Ö´Ö¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂç¤¤¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Á°È¾Àï¤ËÈà¤é¤Ï¤è¤¯¼é¤Ã¤¿¡×¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ømy daily¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£

Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤â¤ä¤Ï¤ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼½Ð¿È¤È¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡ÊÂà¾ì¡Ë¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¥ß¥ó¥¸¥§¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ÏÈà¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï19ºÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤«¤Ä¤ÆDF¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¸·¤·¤¤»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤â¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¤Ë¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¤È¡¢29Æü¤ËCL¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤ÎPSV¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£