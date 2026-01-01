Ê¡°æ¸©¤Ë¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡× ºÇÄ¹´¨ÇÈ¤Ë¡ÖÀäË¾¤·¤¿¡× Î©±ýÀ¸¤òËÉ¤°¡Ö¥í¡¼¥É¥Ò¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×ÈñÍÑºï¸º¤Î¡ÈºÇ¿·µ»½Ñ¡É¤È¤Ï¡©¡Únews23¡Û
¶²Îµ¤ÎÇØÃæ¤òÇò¤¯À÷¤á¤ëÀã¤Ï¡¢22ÆüÌë¡¢·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¤Ç¤Ï¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¤Î6»þ´Ö¤Ë32¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌ¾ã³²¤ÎÈ¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÌø¸÷´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¸á¸å7»þ¤Î¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤Ç¤¹¡£°ìÆü¹ß¤êÂ³¤¤¤¿Àã¡¢¹â¤µ¤È¤·¤Æ¤Ï50¥»¥ó¥Á¤«¤é60¥»¥ó¥Á¤Û¤É¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
22ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ1²óÌÜ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈºÇÄ¹´¨ÇÈ¡É¡£ÀÄ¿¹»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤â·ã¤·¤¤Àã¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¼Ö¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Æ»Ï©¡¢»ë³¦¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤Àã¤Ç¤Í¡£¼Ö¤¬½Ð¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¡£¤â¤¦¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¡£»³¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
»¥ËÚ»Ô¤Ç¤â¡¢Ìë¤Î¤¦¤Á¤Ë¼ÖÂÎ¤¬Á´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÊÑ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤ä¡×
¡ÖÀäË¾¤·¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÊÀã¤ò¡Ë»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¡£¼Î¤Æ¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×
¶âÂô»Ô¤Ç¤Ï¡¢21ÆüÌë¡¢¼Ö5Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£22Æü¸áÁ°9»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë96·ï¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢5¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤±¤¬¿Í¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¶âÂô»Ô¤Ç¡¢½üÀãÃæ¤Î70ÂåÃËÀ¤¬ÃÊº¹¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢½üÀãµ¡¤ËÂ¤ò¶´¤Þ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¶âÂô»Ô¤È»Ö²ìÄ®¤Ç¡¢Å¾ÅÝ¤·¤ÆÂ¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¡¢¹âÎð¤ÎÃË½÷4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹°ú¤¯´¨ÇÈ¡£·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬½»Ì±¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÇ³ÎÁ¤Ç¤¹¡£Ç³ÎÁÇÛÃ£¤ò¹Ô¤¦¤³¤Á¤é¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢°ìÆü¤Ë60·ï¤â¤ÎÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥»¥¬¥ï¾®½ÐËÌµëÌý½ê¡¡¿ûß·Ë¾Èþ ¼¹¹ÔÌò°÷
¡ÖÅôÌý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½üÀãÍÑ¤Î·ÚÌý¤ÎÇÛÃ£¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¹Ô¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¡×
¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢194¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿µû¾Â»Ô¼éÌçÃÏ°è¡£Àã¼Î¤Æ¾ì¤ÎÀã»³¤òÀ°¤¨¤ë½Åµ¡¤Ø¤ÎµëÌý°ÍÍê¤Ç¤¹¡£Àã»³¤Î¾å¤Çºî¶ÈÃæ¤Î½Åµ¡¤Î¤â¤È¤Ø¡£Ä¹¤¤¥Û¡¼¥¹¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎµëÌý¤Ï°ì¶ìÏ«¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥»¥¬¥ï¾®½ÐËÌµëÌý½ê¡¡¿ûß·Ë¾Èþ ¼¹¹ÔÌò°÷
¡ÖÀã¤òÊÒÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¤À¤È¸½¾ì¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤ÆµëÌý¤¹¤ë¡×
½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤ë½üÀãºî¶È¡£¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿ûß·¤µ¤ó¤Ï¡Ä
¥Ï¥»¥¬¥ï¾®½ÐËÌµëÌý½ê¡¡¿ûß·Ë¾Èþ ¼¹¹ÔÌò°÷
¡ÖÆ¯¤¯¼Ö¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÀã¹ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡ÖÅôÌý¤â·ÚÌý¤â¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£°ÂÄê¶¡µë¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×
Ê¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»Ô¤Î¹ñÆ»8¹æ¡£
µ¼Ô
¡ÖÆ»Ï©¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½1¥»¥ó¥ÁÉý¤ÎºÙÄ¹¤¤ÀÚ¤ì¹þ¤ß¤¬°ìÄ¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
50¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¯ÀÚ¤ì¹þ¤ß¡£¤½¤³¤ò¥µ¡¼¥â¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¼Ö¤Î¼ÖÎØ¤¬ÄÌ¤ëÉôÊ¬¤Î¤ß¡¢Ï©ÌÌ²¹ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥í¡¼¥É¥Ò¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀã¤ò¤È¤«¤¹ÁõÃÖ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£µîÇ¯12·î¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬ÂçÀã¤Ë¤è¤ëÎ©±ýÀ¸¤òËÉ¤°ÂÐºö¤È¤·¤Æ»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¹¤«¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¹õ¤¤ÆÃ¼ì¤ÊÈ¯Ç®¥·¡¼¥È¡¢ÅÅµ¤¤Ç10¡î¤«¤é60¡î¤Þ¤ÇÈ¯Ç®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿·³ã¸©¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Æ»Ï©¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£Àã¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤È¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥í¡¼¥É¥Ò¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾ì¹ç¡¢Æ»Ï©¤ÎÊÞÁõ¤òÇí¤¬¤·¡¢Á´ÌÌ¤ËÅÅÇ®Àþ¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢º£²óºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ï¤À¤ÁÉôÊ¬¡×¤ËÀÚ¤ì¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢¤½¤³¤ËÈ¯Ç®¥·¡¼¥È¤òÆþ¤ì¤ë¹©Ë¡¡£½¾Íè¤è¤ê¤âÈñÍÑ¤¬¤ª¤è¤½2³äºï¸º¤µ¤ì¡¢»Ü¹©Æü¿ô¤Ï4Ê¬¤Î1¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡Ä
2018Ç¯2·î¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤Ç¡¢¤ª¤è¤½20¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ºÇÂç1500Âæ¤Û¤É¤Î¼Ö¤¬3Æü´ÖÎ©±ýÀ¸¤·¡¢Âçº®Íð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Ê¡°æ¸©Æâ¤Ç¤ÏÀã¤ËËä¤â¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÇÓµ¤¥¬¥¹¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ò·Ð¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥í¡¼¥É¥Ò¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡£¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¤â¼Â»Ü¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
