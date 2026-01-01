»°É©¼«Æ°¼Ö5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ÒÄ¹¸òÂå¤Ø¡¡4·î1ÆüÉÕ¤Ç
»°É©¼«Æ°¼Ö¤Ï4·î1ÆüÉÕ¤Ç¼ÒÄ¹¤ò¸òÂå¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤Î¸òÂå¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
»°É©¼«Æ°¼Ö¤Ï22Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢4·î1ÆüÉÕ¤Ç²ÃÆ£Î´Íº¼ÒÄ¹¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢¸åÇ¤¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È´ë²èËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë´ß±º·Ã²ð¼¹¹ÔÌò°÷¤ò¾º³Ê¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¼ÒÄ¹¤ÏÂàÇ¤¸å¡¢ÂåÉ½¸¢¤Î¤¢¤ë²ñÄ¹·óCEO¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë´ß±º»á¤Ï1993Ç¯Æþ¼Ò¤Î56ºÐ¡£·Ð±Ä´ë²è¼¼Ä¹¤äÊÆ½£ËÜÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·³¤³°¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ð¸³¤âËÉÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë´ß±º»á¤¬»°É©¼«Æ°¼Ö¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëºÇÂç¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡½¡½
»°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È¡¦´ß±º·Ã²ð¼¹¹ÔÌò°÷
¡Ö¿·¤¿¤ËÃæ¹ñÀª¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡£¤³¤³¤ò¤¤¤«¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£ÈÎÇäÀïÎ¬¤ò¼ÂÎÏ¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡×