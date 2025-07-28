FRUITS ZIPPER¡ß¡ÖZoff¡×¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¥»¥ì¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÅÐ¾ì¡õ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¿·¶Ê¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡¥á¥¬¥Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZoff¡Ê¥¾¥Õ¡Ë¡×¤Ï¡¢1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×FRUITS ZIPPER¤È½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¤â¡ª¡¡FRUITS ZIPPER¡ß¡ÖZoff¡×¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤Î¶â³Û¡õ¾ÜºÙ
¢£¿·¶Ê¡Ö·¯¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡×¤ÎMV¤â¸ø³«
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖFRUITS ZIPPER ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢ÌÜ¸µ¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤ë¡£¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Èº£¡¢¼«Ê¬¤¬¤«¤±¤¿¤¤¥á¥¬¥Í¡É¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¡ÖMember¡Çs select¡×¥â¥Ç¥ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÖMember¡Çs color¡×¥â¥Ç¥ë¤Î2¥¿¥¤¥×¤«¤éÀ®¤ëÁ´14¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤«¤é¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¿·¶Ê¡Ö·¯¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡×¤¬ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤ä¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÌ³¤á¤ëËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤È¤¤¤¦¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤¬¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤ä¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë´¶¾ð¤ò¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ19»þ¤«¤é¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤·¤¿FRUITS ZIPPER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¡È¸ÄÀ¤¬Íð¤ì¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ÈÉ½¾ð¤ÎÀ¤³¦¤ØÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«Í½Äê¡£FRUITS ZIPPER¤Î¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥³¡¼¥Ç¤âÉ¬¸«¤À¡£
