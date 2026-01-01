¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥Ú¥ê¥«¥ó¤ÎËüÇ¯É®¤ä¥¤¥ó¥¯¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡§¥Ú¥ê¥«¥óËüÇ¯É®¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î23Æü～2·î5Æü23»þ45Ê¬
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡Amazon¤Ç¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¼Ò¤ÎËüÇ¯É®¤ä¥¤¥ó¥¯¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï1·î23Æü¤«¤é2·î5Æü23»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ 200 ËüÇ¯É® EF ¶ËºÙ»ú¡×¤È¡Ö¥¹ー¥Ù¥ìー¥ó 600 ËüÇ¯É® F ºÙ»ú¡×¡¢¡Ö¥Ü¥È¥ë¥¤¥ó¥¯ ¥¨ー¥Ç¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó 2025 Ink of the Year ¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥¢¥² ー¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀµµ¬Í¢ÆþÉÊ¡£¥Ú¥ê¥«¥ó¼Ò¤ÏËüÇ¯É®¤Î²¦Æ»¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£