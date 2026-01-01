¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã´ØÀ¾ÊÛ£÷¡×¡Ú¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡ÛÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ë¢ª¡Ö´°àú¤ä¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¤»ö¤¢¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö»õ¤¡Ëá¤¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡¡¥Í¥Ã¥È¤â¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤¤ï¤¢¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤£÷¡×
¡¡£²£²Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¥í¡¼¥é½Ð±é²ó¤ÎÌ¤¸ø³«¾ìÌÌ¤Ê¤É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï»öÁ°¼èºà¤ÇÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ìî¡¹Â¼¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¤«¡¢¼¡Âè¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤Ë¡£
¡¡¡Ö¡ÊÌë¡¢»Ò¶¡¤¬¿²¤¿¤¢¤È¡Ë¤¢¤·¤¿¤Î¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤â´°àú¤ä¡¢¤¤¤¦¤È¤¤Ï¤½¤³¤«¤é±Ç²è£±ËÜ¡×¡Ö£±£²»þ¤Ë¿²¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î£±£µÊ¬Á°¤Ë¤ÏÀäÂÐ»õ¤¡Ëá¤¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â´ØÀ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìî¡¹Â¼¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯½Ñ¤ò¿¿´é¤ÇÊ¹¤¤Ï¤¸¤á¡Ö¤ª¤â¤í¤¤»ö¤¢¤Ã¤¿»þ¡¢¥á¥âÄ¢¤È¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤¬´ØÀ¾ÊÛ¤À¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤Æ¤ë¡×¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤Î´ØÀ¾ÊÛ¿·Á¯¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¤¦¤Ã¤¹¤é´ØÀ¾ÊÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡£¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¤Í£÷¡×¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤Î´ØÀ¾ÊÛ¤¤¤¤¤ï¤¢¡×¡Ö½Ð¿È´ØÀ¾¤ä¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë½Ð¤ë¿À¸ÍëÂ¤ê¤¬¡¡¥¹¥Æ¥¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£