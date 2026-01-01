Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎÆÃµöÄ£Á°¸òº¹ÅÀ¤Ç6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¡¡¥¿¥¯¥·¡¼µÒ¤¬¿´ÇÙÄä»ß
Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎÆÃµöÄ£Á°¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç22Æü¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤Ê¤É6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¼Ö¤ÎÁ°ÊýÉôÊ¬¤¬ÄÙ¤ì¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï¥¬¥é¥¹¤ÎÇËÊÒ¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
22Æü¸á¸å6»þÈ¾²á¤®¡¢¹Á¶èÀÖºä¤ÎÆÃµöÄ£Á°¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤Ê¤É¼Ö6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç6¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¾èµÒ¤ÎÃËÀ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡§
¸òº¹ÅÀ¤òÈ¾¤Ð°Ê¾åÄÌ²á¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ê¼Ö¤¬¡Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¼Ö2Âæ¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¸å¤í¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö4Âæ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì·Ù»ëÄ£¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£