¤Ê¤ó¤«ÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£ÃËÀ¤¬Éâµ¤Ãæ¤Ë¤¹¤ë¡Öµ¿ÏÇ¤Î¹ÔÆ°¡×
Éâµ¤Ãæ¤ÎÃËÀ¤Ï²¿¤«¤·¤éµ¿¤ï¤·¤¤¹ÔÆ°¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬Éâµ¤Ãæ¤Ë¤¹¤ë¡Öµ¿ÏÇ¤Î¹ÔÆ°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤òÊüÃÖ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë
Èà»á¤¬¥¹¥Þ¥Û¤òÊüÃÖ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¡£
°ÊÁ°¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¾å¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÌÃÎ¤¬Íè¤Æ¤âÌµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢²¿¤«±£¤·¤´¤È¤¬¤Ç¤¤¿¾Úµò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í¥¤·¤¯¤Ê¤ë
ÃËÀ¤Ï¸å¤í¤á¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Èà½÷¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤â¡£
ÉþÁõ¤äÈ±·¿¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
Éâµ¤Ãæ¤ÎÃËÀ¤ÏÉþÁõ¤äÈ±·¿¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¿·¤·¤¤Éþ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤Ï¡¢Éâµ¤Áê¼ê¤Î¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¸å¤í¤á¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¹ÔÆ°¤äÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÂ¨ÂÐºö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¸¤¯Î©¤Á²ó¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Éâµ¤¤µ¤ì¤Ê¤¤½÷À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡ÖÉâµ¤ÂÐºö¡×