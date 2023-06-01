FRUITS ZIPPER¡¢Ì´¤¬¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¶Ê¡Ö·¯¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£º£ÌëMV¤â¸ø³«
FRUITS ZIPPER¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö·¯¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡×¤òËÜÆü1·î23Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£19»þ¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢1·î23Æü¤ËFRUITS ZIPPER¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥á¥¬¥Í¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZoff¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÌ´¤¬¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¡É¤òFRUITS ZIPPER¤é¤·¤¤Åù¿ÈÂç¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£¥á¥¬¥Í¤È¤¤¤¦¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤¬¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤ä¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë´¶¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»ëÀþ¤Î¸òº¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿´¤ÎÊÑ²½¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤ä¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¤¬Ã´Åö¡£Ì´¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ä¡¢Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¤½¤ÎÀè¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡È¸ÄÀ¤¬Íð¤ì¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¡É¤Ç¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿FRUITS ZIPPER¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¡¢É½¾ð¤Þ¤ÇË¤«¤Ë¤¹¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤«¤Ä¥Ý¥Ã¥×¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£FRUITS ZIPPER¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤ÎÊ£¿ô¥¥ã¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÃíÌÜ¤À¡£
Digital Single¡Ö·¯¤ÈÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
ÇÛ¿®URL¡§https://kawaii-lab.lnk.to/Eyes_on_You
Zoff¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯Çä¾ðÊó
¡ØZoff¡ÃFRUITS ZIPPER¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡ËZoffÅ¹ÊÞ¡¢Zoff¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Â¾¤Ë¤ÆÈ¯Çä
ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.zoff.co.jp/shop/contents/fruitszipper.aspx
