±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤âÆüËÜ¿Í¡¡¥«¥º¡¦¥Ò¥í»á¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÉôÌç¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¤Ë²¦¼ê
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î±Ç²è¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÈ¯É½¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ë¡Ø¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼«¿®ºî¡×¤È¸ì¤ëÆÃÊó
¡¡Æ±±Ç²è¤Ç¡¢¼ç±é¤Î¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë ¥Ò¥È¥é¡¼¤«¤éÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡Ê2017Ç¯¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆ±ÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¥«¥º¡¦¥Ò¥í»áÎ¨¤¤¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡£
¡¡¼õ¾Þ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥«¥º¡¦¥Ò¥í»á¤Ï¡Ø¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë ¥Ò¥È¥é¡¼¤«¤éÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¡¢»°ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÉôÌç¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§ÍûÁêÆü¡Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò¶¥¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö3·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¢£¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¡ÈÊÌ¿ÍµéÊÑËÆ¡É¤¬É¾²Á
¡¡¡Ø¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¤¤¿Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Îº×Åµ¡ÖPRIDE¡×¤ÎÁÏÀ®´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë1997Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿¡¢ÅÁÀâ¤Î³ÊÆ®²È¥Þ¡¼¥¯¡¦¥±¥¢¡¼¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡È¼ÂÏÃ¡É¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£Åö»þÆüËÜ¤Ç¡ÈÎîÄ¹Îà¥Ò¥È²ÊºÇ¶¯¡É¤Èëð¤ï¤ì¤ë¤Û¤É²Ú¤ä¤«¤ÊÀïÎò¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÀäÄº´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥±¥¢¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡ÈÇÔËÌ¡É¤¬Èà¤Î¿ÍÀ¸¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤¹¡½¡½¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥±¥¢¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡È¥¶¡¦¥í¥Ã¥¯¡É¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡£2002Ç¯¤ËHBO¤Ë¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò´Õ¾Þ¤·¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¼«¤é±Ç²è²½¸¢³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¡¢¼ç±é·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÌµÅ¨¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡ÉÁü¤òÉõ°õ¤·¡¢¶þ¶¯¤ÊÃË¤Ë¤Î¤¾¤¯Á¡ºÙ¤Ê°ìÌÌ¤òÃúÇ«¤ËÂÎ¸½¡£20Ç¯°Ê¾å¤ÎÇÐÍ¥³èÆ°¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥É¥é¥ÞÉôÌç¡Ë¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢·»¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¤È¤È¤â¤Ë¶¦Æ±´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥«¥Ã¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¤Çµ¤±Ô¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¡£½é¤ÎÄ¹ÊÔÃ±ÆÈ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¡¢À¤³¦»°Âç±Ç²èº×¤Î¤Ò¤È¤Ä¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¶ä»â»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¥±¥¢¡¼¤ÎÎø¿Í¥É¡¼¥óÌò¤Ë¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡£¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¤Ï¡¢2001Ç¯¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡Ù¤Ç¤Î½é¶¦±é°ÊÍè¡¢¡È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤âÌäÂê¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢±É¸÷¤«¤é¤ÎÅ¾Íî¤Ë¶ì¤·¤àÎø¿Í¥±¥¢¡¼¤ò°ìÈÖ¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤â¤Þ¤¿Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥º¡¦¥Ò¥í»áÎ¨¤¤¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î½ý¤ä¥¢¥¶¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬Åª¤ÊÆÃ¼ì²Ã¹©¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ò¼Âºß¤Î¿ÍÊª¥Þ¡¼¥¯¡¦¥±¥¢¡¼¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¶áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤â¤¢¤ëÁ´¿È¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ò±£¤¹ºî¶È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥±¥¢¡¼¤Î°õ¾Ý¤Ë´ó¤»¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿ÆÃÀ½¤Î¤«¤Ä¤é¤òÁõÃå¡¢¤µ¤é¤Ë´é¤ÎÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»£±ÆÁ°¤ËËè²ó4»þ´Ö¤Û¤É¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¸å¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î»Ñ¤ò½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡Ö´é¤Ä¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà¤Î¤Þ¤È¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤Î¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤ÊÊÑËÆ¤Ö¤ê¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼«¿®ºî¡×¤È¸ì¤ëÆÃÊó
¡¡Æ±±Ç²è¤Ç¡¢¼ç±é¤Î¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÎÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë ¥Ò¥È¥é¡¼¤«¤éÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡Ê2017Ç¯¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆ±ÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¥«¥º¡¦¥Ò¥í»áÎ¨¤¤¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÉôÌç¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§ÍûÁêÆü¡Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò¶¥¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö3·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¢£¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¡ÈÊÌ¿ÍµéÊÑËÆ¡É¤¬É¾²Á
¡¡¡Ø¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¤¤¿Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Îº×Åµ¡ÖPRIDE¡×¤ÎÁÏÀ®´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë1997Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿¡¢ÅÁÀâ¤Î³ÊÆ®²È¥Þ¡¼¥¯¡¦¥±¥¢¡¼¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡È¼ÂÏÃ¡É¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£Åö»þÆüËÜ¤Ç¡ÈÎîÄ¹Îà¥Ò¥È²ÊºÇ¶¯¡É¤Èëð¤ï¤ì¤ë¤Û¤É²Ú¤ä¤«¤ÊÀïÎò¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÀäÄº´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥±¥¢¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡ÈÇÔËÌ¡É¤¬Èà¤Î¿ÍÀ¸¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤¹¡½¡½¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥±¥¢¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡È¥¶¡¦¥í¥Ã¥¯¡É¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡£2002Ç¯¤ËHBO¤Ë¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò´Õ¾Þ¤·¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¼«¤é±Ç²è²½¸¢³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¡¢¼ç±é·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÌµÅ¨¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡ÉÁü¤òÉõ°õ¤·¡¢¶þ¶¯¤ÊÃË¤Ë¤Î¤¾¤¯Á¡ºÙ¤Ê°ìÌÌ¤òÃúÇ«¤ËÂÎ¸½¡£20Ç¯°Ê¾å¤ÎÇÐÍ¥³èÆ°¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥É¥é¥ÞÉôÌç¡Ë¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢·»¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¤È¤È¤â¤Ë¶¦Æ±´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¡Ø¥¢¥ó¥«¥Ã¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¤Çµ¤±Ô¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¡£½é¤ÎÄ¹ÊÔÃ±ÆÈ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¡¢À¤³¦»°Âç±Ç²èº×¤Î¤Ò¤È¤Ä¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¶ä»â»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¥±¥¢¡¼¤ÎÎø¿Í¥É¡¼¥óÌò¤Ë¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡£¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¤Ï¡¢2001Ç¯¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡Ù¤Ç¤Î½é¶¦±é°ÊÍè¡¢¡È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤âÌäÂê¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢±É¸÷¤«¤é¤ÎÅ¾Íî¤Ë¶ì¤·¤àÎø¿Í¥±¥¢¡¼¤ò°ìÈÖ¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤â¤Þ¤¿Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥º¡¦¥Ò¥í»áÎ¨¤¤¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î½ý¤ä¥¢¥¶¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬Åª¤ÊÆÃ¼ì²Ã¹©¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ò¼Âºß¤Î¿ÍÊª¥Þ¡¼¥¯¡¦¥±¥¢¡¼¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¶áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤â¤¢¤ëÁ´¿È¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ò±£¤¹ºî¶È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥±¥¢¡¼¤Î°õ¾Ý¤Ë´ó¤»¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿ÆÃÀ½¤Î¤«¤Ä¤é¤òÁõÃå¡¢¤µ¤é¤Ë´é¤ÎÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»£±ÆÁ°¤ËËè²ó4»þ´Ö¤Û¤É¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¸å¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î»Ñ¤ò½é¤á¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡Ö´é¤Ä¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà¤Î¤Þ¤È¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤Î¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤ÊÊÑËÆ¤Ö¤ê¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£