Ãå¤±¤ë¤À¤±¤Ç¹â·ì°µ¥ê¥¹¥¯¤òÄÌÃÎ¡¢¡ÖApple Watch Series 11¡×¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡Ç½¤òÁí¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡2025Ç¯9·î¤ËApple Watch Series 11¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¿·µ¡Ç½¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹â·ì°µ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÄÌÃÎ¡×¤¬¡¢Æ±Ç¯12·î4Æü¤ËÆüËÜ¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤ÏApple Watch Series 11¤Î46mm¥â¥Ç¥ë¡Ê6Ëü9800±ß～¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡Apple Watch¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹â·ì°µ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤À¡£Apple Watch¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡Ç½¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¡£ºÇ¿·¤ÎApple Watch¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ò¹¯´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤«¡© 2¥«·î¤Û¤É»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
·ì°µ¤òÂ¬Äê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë ¡È¹â·ì°µ¥Ñ¥¿ー¥ó¡É ¤¬¤ï¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡©
¡Ö¹â·ì°µ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÄÌÃÎ¡×¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢iPhone¤Î¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¥¢¥×¥ê¤Ç»öÁ°¤ÎÀßÄê¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¡¢±¦¾å¤Î¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£¼¡¤Ë¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤ò³«¤¤¤Æ¡Ö¹â·ì°µ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÄÌÃÎ¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£ºÇ½é¤Ë¡Ö22ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¹â·ì°µ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢22ºÐ°Ê¾å¤È¹â·ì°µ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢22ºÐÌ¤Ëþ¤È¡¢¹â·ì°µ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤òÍ¸ú¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é·ì°µ¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤Þ¤Ë·ì°µÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ÎÍ¸úÀ¤ò»î¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¹â·ì°µ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö¹â·ì°µ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÄÌÃÎ¡×¤Ï¡¢iPhone¤Î¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¥¢¥×¥ê¤ÇÍ¸ú¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
¡¡Apple Watch¤Ë¤Ï·ì°µ¤òÂ¬Äê¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â·ì°µ¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¸¡½Ð¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥©¥Ã¥ÁÇØÌÌ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿PPG¥»¥ó¥µー¡Ê¸÷³Ø¼°¿´Çï¥»¥ó¥µー¡Ë¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¥æー¥¶ー¤Î·ì´É¤¬¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤«¤ò30Æü´Ö´Ñ»¡¤·¡¢¹â·ì°µ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¹â·ì°µ¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï¡¢10Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Çー¥¿¤«¤é¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò³«È¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¼ï¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¤Î2000¿Í°Ê¾å¤ÎÎ×¾²¼Â¸³¤ò·Ð¤ÆÀºÅÙ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹â·ì°µ¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¸¡½Ð¤Ë¤Ï¡¢¸÷³Ø¼°¿´Çï¥»¥ó¥µー¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë
¡¡É®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿12·î4Æü¤Ë¥ª¥ó¤Ë¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¤È¤¯¤Ë²¿¤â¤»¤º¡¢¤Û¤ÜËèÆüApple Watch¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é1¥«·î¸å¤Î1·î3Æü¤Ë¡¢¡Ö¹â·ì°µ¤Î²ÄÇ½À¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¹â·ì°µ¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ì°µ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æâ¿´¤Ç¤Ï¡¢ÄÌÃÎ¤¬Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍè¤¿¤«¡Ä¡Ä¡×¤È·Ú¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¹â·ì°µ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÄÌÃÎ¡×¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É31ÆüÌÜ¤Ë¡Ö¹â·ì°µ¤Î²ÄÇ½À¡×¤ÈÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿
¡¡¹â·ì°µ¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¹Ô¤·¡¢ÂçÉÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¥éー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤é¤·¤¤¡£¸½¾õ¡¢·ò¹¯¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡Ö¹â·ì°µ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÄÌÃÎ¡×¤Ï¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¹â·ì°µ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏSeries 11¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Series 9°Ê¹ß¤È¡¢Ultra 2°Ê¹ß¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï¡¢·ì°µÃÍ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤â
¡¡Àè¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢Apple Watch¤Ë¤Ï·ì°µ¤òÂ¬Äê¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤ì¤É¡¢¼çÍ×¤Ê¥áー¥«ー¤Î·ì°µ·×¤ÇÂ¬Äê¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¥¢¥×¥ê¤ËÆ±´ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¥ª¥à¥í¥óÀ½¤Î¡ÖHCR-750AT¡×¤È¤¤¤¦·ì°µ·×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÄíÍÑ¤È¤·¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê¾åÏÓ¤Ë¥«¥Õ¤ò´¬¤¯¥¿¥¤¥×¤À¡£·×Â¬¤·¤¿·ì°µÃÍ¤Ï¡ÖOMRON connect¡×¥¢¥×¥ê¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖOMRON connect¡×¤ÈiPhone¤Î¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¥¢¥×¥ê¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î·ò¹¯¥Çー¥¿¤ä±¿Æ°¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë·ì°µÃÍ¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£µÏ¿¤·¤¿·ì°µÃÍ¥Çー¥¿¤òPDF¤Ç½ÐÎÏ¤·¤Æ¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¾åÏÓ¼°¤Î·ì°µ·×¤ò»È¤¤¡¢Â¬Äê¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¤Ë¤âµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë
¥ª¥à¥í¥ó¤Î¡ÖOMRON connect¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¢ª¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ï¢·È¡×¤«¤éÀßÄê¤Ç¤¤¿
¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö·ì°µ¡×²èÌÌ¡£Â¬Äê¤¹¤ë»þ¹ï¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥Àー¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½
·ì°µÃÍ¤Î¥Çー¥¿¤òPDF¤Ë½ÐÎÏ¤·¤Æ¡¢°å»Õ¤È¶¦Í¤·¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë
¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤Û¤É¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡Ç½¤¬½¼¼Â
¡¡Apple Watch¤Ï¡¢¿´Çï¿ô¡¢·ìÃæ»ÀÁÇË°ÏÂÅÙ¡ÊSeries 6°Ê¹ß¤ÈUltra¡Ë¡¢¿´ÅÅ¿Þ¡ÊSeries 4°Ê¹ß¤ÈUltra¡Ë¡¢¼ê¼óÈéÉæ²¹¡ÊSeries 8°Ê¹ß¤ÈUltra¡Ë¤òÂ¬Äê¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿´ÅÅ¿Þ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥é¥¦¥ó¤Ë»Ø¤òÅö¤Æ¤ÆÂ¬Äê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥Çー¥¿¤Ï¼«Æ°¤Ç¤â·×Â¬¤µ¤ì¤ë¡£¿çÌ²¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¿çÌ²Ãæ¤Ë·ìÃæ»ÀÁÇË°ÏÂÅÙ¤äÈéÉæ²¹¤¬¼«Æ°¤Ç·×Â¬¤µ¤ì¤ë¡£
¿´ÅÅ¿Þ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥é¥¦¥ó¤Ë»Ø¤òÅö¤Æ¤Æ30ÉÃÀÅ»ß¤·¤ÆÂ¬Äê¤¹¤ë¡£ÉÔÀ°Ì®¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¿´Ë¼ºÙÆ°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§²Ä¤µ¤ì¤¿¿´ÅÅ¿Þµ¡Ç½¤¬»È¤¨¤ë¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÏApple Watch¤À¤±¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÍ¥°ÌÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢HUAWEI¡¢Garmin¡¢Google¤¬ÄÉ¿ï¤·¡¢¼çÍ×¥áー¥«ー¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡Ç½¤Ï²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Apple Watch¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¹â·ì°µ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÄÌÃÎ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢°Û¾ï¤ò¸¡½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÄÌÃÎµ¡Ç½¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹â·ì°µ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÄÌÃÎ¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡Ö¹â¿´Çï¿ô¤ÎÄÌÃÎ¡×¡ÖÄã¿´Çï¿ô¤ÎÄÌÃÎ¡×¡ÖÉÔµ¬Â§¤Ê¿´Çï¤ÎÄÌÃÎ¡×¡Ö¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¤ÎÄÌÃÎ¡×¤Ê¤É¤âÍ¸ú¤Ë¤Ç¤¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤éÁ´¤Æ¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡Ç½¤ÎÄÌÃÎ¤òÍ¸ú¤Ë¤Ç¤¤ë¡£Apple Watch¥æー¥¶ー¤À¤±¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤¬Â¿¤¤
¡¡¤È¤¤É¤ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Î¥¤¥ºÄÌÃÎ¡×¡£Ä°³Ð¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤è¤¦¤ÊÁû²»¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¤À¤¬¡¢¸¤¤¬¶½Ê³¤·¤ÆËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë²¿ÅÙ¤«ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£¥Óー¥°¥ë¤È¤¤¤¦¸¤¼ï¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¿¹¤Î¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥¿ー¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÌÄ¤À¼¤¬Âç¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¿Í¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¶½Ê³¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤êµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Î¥¤¥ºÄÌÃÎ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä°³Ð¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤²»¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
½Û´Ä´ï¤Î´ðÁÃ¼À´µ¤¬¤¢¤ê¡¢Ìô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÉ®¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÉþÌô¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤âÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¿çÌ²¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¿çÌ²¥¹¥³¥¢¡×
¡¡2025Ç¯9·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿watchOS 26¤«¤éÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¿çÌ²¥¹¥³¥¢¡×¤À¡£½¾Íè¤«¤é¡Ö¥ì¥à¿çÌ²¡×¡Ö¥³¥¢¿çÌ²¡×¤Ê¤É¤Ë¶èÊ¬¤·¤¿¿çÌ²¤Î¾õÂÖ¤ä»þ´Ö¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¿ô¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¿çÌ²¥¹¥³¥¢¡×¤ÏApple Watch¤Î²èÌÌ¤Ç¤â¥µ¥¯¥Ã¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
¡¡¿çÌ²¥¹¥³¥¢¤Ï0～100¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¡Ê50¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢½¢¿²»þ´Ö¤Î°ì´ÓÀ¡Ê30¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢¿çÌ²ÃæÃÇ¡Ê20¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Î¿äÄê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·×»»¤µ¤ì¤ë¡£¹ç·×ÅÀ¤¬96°Ê¾å¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¡¢81～95¤Ï¡Ö¹â¤¤¡×¡¢61～80¤Ï¡ÖÉáÄÌ¡×¡¢41～60¤Ï¡ÖÄã¤¤¡×¡¢0～40¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÄã¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
¿çÌ²¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥Çー¥¿¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¥¢¥×¥ê¤¬¸«¤ä¤¹¤¤
¡¡ËèÄ«¥¹¥³¥¢¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤¬¼è¤ì¤¿¤«ÈÝ¤«¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÂÎÄ´¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥³¥¢¤ÎÆâÌõ¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½¢¿²»þ´Ö¤Î¥¹¥³¥¢¤¬Äã¤¤¾ì¹ç¤Ë¡Öº£Ìë¤ÏÁá¤¯¿²¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¤Þ¤ë1Æü»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½
¡¡Apple Watch¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯È÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌÃÎ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò¥ª¥ó¤Ë¤Ç¤¡¢LINE¤ËÊÖ¿®¤·¤¿¤ê¡¢±¿Æ°¤òµÏ¿¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Suica¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£»È¤¤¤¿¤¤¥¢¥×¥ê¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£iPhone¤ÈÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ±ÂÎ¤ÇÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëCellular¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£iPhone¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¤â°Â¿´¤Ç¡¢ËþÂ¤Ç¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¸À¤Ã¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Â¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÄÉ²Ã¤â²ÄÇ½¡£iPhone¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¤âÍÍÑ¤Ê¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤À
ËèÆü¤Î±¿Æ°¤ÎµÏ¿¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤
¡¡Â¾¼Ò¤Î¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÈÈæ¤Ù¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Í£°ì¤Î·çÅÀ¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÅÅÃÓ»ý¤Á¤Î°¤µ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ýÂ³»þ´Ö¤ÏÀ¤Âå¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Series 11¤ÏÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤ÇºÇÂç24»þ´Ö¡¢¡ÖÄãÅÅÎÏ¥âー¥É¡×¤Ç¤ÏºÇÂç38»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³»ÈÍÑ¤ò¸«¹þ¤á¤ë¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï½¢¿²»þ¤Ë¤âÃå¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë¤ÎÆþÍá»þ¤Ë³°¤·¤Æ½¼ÅÅ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Þ¤Ë½¼ÅÅ¤·Ëº¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¿çÌ²Ãæ¤ËÅÅÃÓ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â10¡ó°Ê¾å»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¡£»È¤¤Êý¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢24»þ´Ö°Ê¾å»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¹âÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ìó30Ê¬¤ÇºÇÂç80¡ó¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£ºÇÂç8»þ´Ö¤Î¿çÌ²¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ï5Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤Ç½½Ê¬¤À¤½¤¦
¡¡ÅÅÃÓ¤ÏÄ¹¤¯»ý¤Ä¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ËèÆü·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë½¼ÅÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï½¬´·¤Å¤±¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¾ï»þ·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡¡É®¼Ô¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¤È¤Ã¤«¤¨¤Ò¤Ã¤«¤¨»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËApple Watch¤ò°ìÄê´ü´Ö»È¤¤Â³¤±¤Æ¡¢¡È²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÌòÎ©¤Ä¥¦¥©¥Ã¥Á¡É ¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎÄÌÃÎ¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢24»þ´Ö¾ï»þ¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢·ò¹¯¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤»Ï¤á¤ëÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤Ë¤Ï¡¢¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£