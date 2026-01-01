30MS¡ß¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¥³¥é¥Ü¡Ö±àÅÄÃÒÂå»Ò¡õÅÎÌîÑÛÀ¤¡×¥ì¥Ó¥åーÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È²Ä°¦¤¯¡¢¸µµ¤¤ÊÉ½¾ð¤òºÆ¸½
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¥¬ー¥ë¥º¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö30 MINUTES SISTERS¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö30MS¡×¡Ë¤È¥¢¥¤¥É¥ë°éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡×¤Î¥³¥é¥ÜºÇ¿·¥¥Ã¥È¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë&¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È(±àÅÄÃÒÂå»Ò/ÅÎÌîÑÛÀ¤)¡×¤ò2026Ç¯1·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤è¤ê¥³¥é¥Ü¥¥Ã¥È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¡¢¡Ö¥¢¥ë¥¹¥È¥í¥á¥ê¥¢¡×¡¢¡ÖL'Antica¡Ê¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥«¡Ë¡×¡¢¡ÖStraylight¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥é¥¤¥È¡Ë¡×¤ËÂ³¤¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¡ÖÊü²Ý¸å¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¬ー¥ë¥º¡×¤Î5¿Í¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö±àÅÄÃÒÂå»Ò¡×¤È¡ÖÅÎÌîÑÛÀ¤¡×¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñー¥Ä¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä ¥Ó¥è¥ó¥É¥¶¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤1[¥«¥éーA]¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥é¥¤¥Ö°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
30MS¥·¥êー¥º¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿±àÅÄÃÒÂå»Ò¡Ê±¦¡Ë¤ÈÅÎÌîÑÛÀ¤¡Êº¸¡Ë
¡¡º£²ó¤Ï30MS¥·¥êー¥º¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿±àÅÄÃÒÂå»Ò¡¢ÅÎÌîÑÛÀ¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Á¥ç¥³¹¥¤¥¢¥¤¥É¥ë±àÅÄÃÒÂå»Ò¤ÈÂçÏÂÉï»Ò¤ÊÅÎÌîÑÛÀ¤
¡¡¾¦ÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ëÁ°¤Ë¡Ö±àÅÄÃÒÂå»Ò¡×¤È¡ÖÅÎÌîÑÛÀ¤¡×¤ÈÈà½÷¤¿¤Á¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÊü²Ý¸å¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¬ー¥ë¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÊü²Ý¸å¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¬ー¥ë¥º¡×¤Ï¸ÄÀ¤È¸ÄÀ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦Á´ÎÏ·Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¾®µÜ²ÌÊæ¡¢¹â¹»À¸¤Î±àÅÄÃÒÂå»Ò¡¢À¾¾ë¼ùÎ¤¡¢ÅÎÌîÑÛÀ¤¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÍÀ´Àî²ÆÍÕ¤Î5¿Í¤Ç¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¥¢¥¤¥É¥ëÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤àÈà½÷¤¿¤Á¤ÎºÇ¹âÄ¬¡Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê»Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²ー¥à¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ã¥¤¥Ëー¥«¥éー¥º¡Ù¤Ç¤Ï½é´ü¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖÌ´ºé¤after school¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇ¹âÄ¬¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë³Ú¶Ê¤ä¡Ö¤è¤ê¤ß¤Á¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡ÖÇÒ·¼¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡×¤Ê¤ÉÊü²Ý¸å¤ÎÌ¾»ÄÀË¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤òÅ¸³«¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥í¥Ü¥Ã¥È¸¦µæ½ê¤¬Å¸³«¤¹¤ë´ë²è¡¦¼Â¸³Æ°²è¡ØBLUE GALE XABUNGLE SIDE R¡Ù¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖÍðÉñ¤ë¡×¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±àÅÄÃÒÂå»Ò¤Ï¥¯¥é¥¹¤Ë°ì¿Í¤Ï¤¤¤ë¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¡£ÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤À³Ê¤Ç¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¹â¹»2Ç¯À¸¡£Ì¾Á°¤Î¡È¤Á¤è¤³¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¹¥¤¥¢¥¤¥É¥ë¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÎÌîÑÛÀ¤¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÂçÏÂÉï»Ò¡£¾ï¤ËÎéµ·Àµ¤·¤¯¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤ÆÁê¼ê¤òÎ©¤Æ¤ëÀ³Ê¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¡£¾¯½÷Ì¡²è¹¥¤¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤ò»ý¤Á¡¢±àÅÄÃÒÂå»Ò¤È¤ÏÌ¡²è¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È(±àÅÄÃÒÂå»Ò/ÅÎÌîÑÛÀ¤)¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀ¾¾ë¼ùÎ¤¤ÈÍÀ´Àî²ÆÍÕ¤¬2026Ç¯4·î¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¾®µÜ²ÌÊæ¤¬2026Ç¯5·î¤ËÅÐ¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥ó¥Êー¤ò³ÎÇ§
¡¡¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È(±àÅÄÃÒÂå»Ò/ÅÎÌîÑÛÀ¤)¡×¤Î¥é¥ó¥Êー¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡¥é¥ó¥Êー¤Î¹ç·×¤Ï7Ëç¡£±àÅÄÃÒÂå»Ò¤ÈÅÎÌîÑÛÀ¤¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥Ñー¥Ä¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Â¿¿§À®·¿¥é¥ó¥Êー1Ëç¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥Êー·×4Ëç¡¢¼ó¸µ¥Ñー¥Ä¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥ó¥Êー2Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
HS-K1/HS-K2¥é¥ó¥Êー¡£Â¿¿§À®·¿¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñー¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
FS-K1¥é¥ó¥Êー¡£±àÅÄÃÒÂå»Ò¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä ¤½¤Î1
FS-K2¥é¥ó¥Êー¡£±àÅÄÃÒÂå»Ò¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä ¤½¤Î2
FS-K3¥é¥ó¥Êー¡£ÅÎÌîÑÛÀ¤¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä ¤½¤Î1
FS-K4¥é¥ó¥Êー¡£ÅÎÌîÑÛÀ¤¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä ¤½¤Î2
FS-K5¥é¥ó¥Êー¡ß2¡£¼ó¸µ¤È¤Ê¤ë´ðÉô¥Ñー¥Ä
¡¡Ãæ¿È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼¡¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤Æ¹©Äø¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥³¥í¥³¥íÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë±àÅÄÃÒÂå»Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊÅÎÌîÑÛÀ¤¥Õ¥§¥¤¥¹
¡¡ºÇ½é¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢±àÅÄÃÒÂå»Ò¤ÈÅÎÌîÑÛÀ¤¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Ø¤Î¸ý¸µ¥Ñー¥Ä¤Î¤Ï¤á¹þ¤ß¤«¤é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤ÎÎ¢ÌÌ¤«¤éÅÉÁõºÑ¤ß¤Î¸ý¸µ¥Ñー¥Ä¤ò¤Ï¤á¹þ¤à¡£¥¿¥ó¥Ý°õºþ¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¸ý¤ÎÉ½¾ð¤¬ÉÕ¤¡¢Æ·¤ÎåÌÌ©¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤È¤Ê¤ë¡£¡ÚÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¡Û
±àÅÄÃÒÂå»Ò¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¡£°¦ÕÈËþÅÀ¤Î¥¦¥¤¥ó¥¯´é¡Êº¸¡Ë¤ÈÌÜ¤ò²ó¤¹º¤ÏÇ¡¢¾Ç¤ê´é¡Ê±¦¡Ë¤Î2¼ï¤¬´°À®
ÅÎÌîÑÛÀ¤¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¡£¤ª½Ê¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î´é¡Êº¸¡Ë¤È¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¡Ê±¦¡Ë¤Î2¼ï¤¬´°À®
¡¡Æ¬Éô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¸åÆ¬Éô¡¢´ðÉô¡¢²£È±¡¢Á°È±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±àÅÄÃÒÂå»Ò¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¤ªÃÄ»Ò¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ñー¥ÄÊ¬¤±¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÃÄ»Ò¤«¤é¿¤Ó¤¿¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤Ï¥Üー¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É½¾ðÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÎÌîÑÛÀ¤¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢Ê£»¨¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿È±¤ÎÂ¤·Á¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌÓÀè¤ÎÎ®¤ì¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ±¾þ¤ê¤Ê¤·¤Î¥Ñー¥Ä¤âÉÕÂ°¤·¡¢¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤Ç¤¤ë¡£¡Ú±àÅÄÃÒÂå»Ò Æ¬Éô¥Ñー¥Ä¡Û
Æ¬ÉôÁÈ¤ßÎ©¤Æ
È±¾þ¤ê¤Ê¤·¤Î¤ªÃÄ»Ò¥Ñー¥Ä¡£ËÜÂÎÂ¦¤ËÈ±¾þ¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢È±¾þ¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÚÅÎÌîÑÛÀ¤ Æ¬Éô¥Ñー¥Ä¡Û
¡¡±àÅÄÃÒÂå»Ò¤ÈÅÎÌîÑÛÀ¤¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Ë¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö°áÁõ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä ¥Ó¥è¥ó¥É¥¶¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤1[¥«¥éーA]¡×¤¬ÂÐ±þ¥Ü¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È(±àÅÄÃÒÂå»Ò/ÅÎÌîÑÛÀ¤)¡×¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¶»Éô¤ÈµÓÉô¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±àÅÄÃÒÂå»Ò¤ÈÅÎÌîÑÛÀ¤¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¶á¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
±àÅÄÃÒÂå»Ò
ÅÎÌîÑÛÀ¤
¥Ü¥Ç¥£¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö30MS ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä ¥Ó¥è¥ó¥É¥¶¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤1[¥«¥éーA]¡×¤ò»ÈÍÑ
¡¡¼¡¤Î¥Úー¥¸¤Ç¤Ï´°À®¤·¤¿¡Ö±àÅÄÃÒÂå»Ò¡×¤È¡ÖÅÎÌîÑÛÀ¤¡×¤Î²ÄÆ°¤ä¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021
(C)BANDAI SPIRITS 2021