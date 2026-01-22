¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥¨¡¼¥¹ÀìÍÑµ¡¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¹âµ¡Æ°·¿¥¶¥¯¶¡×¤¬Î©ÂÎ²½
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢1979Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤è¤ê¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä MS-06RP ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¹âµ¡Æ°·¿¥¶¥¯II ver. A.N.I.M.E.¡×(8,800±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ1·î23Æü(¶â)16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡¢2026Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
¡Ö¹âµ¡Æ°·¿¥¶¥¯¶¡×¤ÎÁ°¿È¡¢¡Ö¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¹âµ¡Æ°·¿¥¶¥¯¶¡×¤¬Â¿¿ô¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤È¤â¤Ëver. A.N.I.M.E. ¤ËÅÐ¾ì¡£
¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³¤¬¡ÖMS-06S¡×¤ò±Û¤¨¤ëµ¡Æ°ÎÏ¤òµá¤á¤Æ»îºî¤·¤¿µ¡ÂÎ¤Ç¡¢Æ¬Éô¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¢µÓÉô¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÀßÄê²è¤Ë¹ç¤ï¤»¿·µ¬Â¤·Á¡£µ¡ÂÎ³Æ½ê¤«¤é¡ÖMS-06R¡×¤Î³«È¯²áÄø¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡¢Üô¿§¤Î¡Ö¥¶¥¯¡×¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤È¤Ï
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Ï¡¢1979Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥µ¥ó¥é¥¤¥ºÀ©ºî¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡£¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¬¥ó¥À¥à¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£±§ÃèÀ¤µª¤Ç¤ÎÃÏµåÏ¢Ë®¤È¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ¤ÎÂÐÎ©¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¤¬¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ÀïÆ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëºîÉÊ¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤äÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¡¢¸å¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¡Ö¹âµ¡Æ°·¿¥¶¥¯¶¡×¤ÎÁ°¿È¡¢¡Ö¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¹âµ¡Æ°·¿¥¶¥¯¶¡×¤¬Â¿¿ô¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤È¤â¤Ëver. A.N.I.M.E. ¤ËÅÐ¾ì¡£
¡û¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤È¤Ï
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Ï¡¢1979Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥µ¥ó¥é¥¤¥ºÀ©ºî¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡£¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¬¥ó¥À¥à¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£±§ÃèÀ¤µª¤Ç¤ÎÃÏµåÏ¢Ë®¤È¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ¤ÎÂÐÎ©¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¤¬¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ÀïÆ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëºîÉÊ¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤äÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¡¢¸å¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º