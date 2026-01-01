¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¡õ¡ÖDX¥é¥¤¥Àー¥«¥×¥»¥à¥»¥Ã¥È04¡×¥ì¥Ó¥åー¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Û¥Ù¥ë¥ÈËÜÂÎ¤¬Âç²óÅ¾¤·¡¢¥«¥×¥»¥à¤¬Å¸³«¡ª
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¤ê´á¶ñ¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤ò2025Ç¯12·î27Æü¤ËÈ¯Çä¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡Ö¥¬¥ó¥«¥×¥»¥à¡×¤È¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥«¥×¥»¥à¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖDX¥é¥¤¥Àー¥«¥×¥»¥à¥»¥Ã¥È04¡×¤¬2026Ç¯1·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Î¥¯¥¹¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¡Ö¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤È¥«¥×¥»¥à¤ò¤Ê¤ê¤¤ê´á¶ñ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¥Î¥¯¥¹¤¬¡Ö¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤È¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¥«¥×¥»¥à¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÀï»Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥Î¥¯¥¹¡×¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¡ÊÃæ±û¡Ë¤È¡Ö¥¬¥ó¥«¥×¥»¥à¡×¡Ê±¦¡Ë¡¢¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥«¥×¥»¥à¡×¡Êº¸¡Ë
¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¡Ê±¦¡Ë¤È¡ÖDX¥é¥¤¥Àー¥«¥×¥»¥à¥»¥Ã¥È04¡×¡Êº¸¡Ë
¡¡¡Ö¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ï¡¢¥Î¥¯¥¹¤¬°ÊÁ°¤Ë¡Ö¥Î¥¯¥¹¥Ê¥¤¥È¡×¤Ëµ¼Áõ¤¹¤ë»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¤¥ó¥ô¥©ー¥«ー¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢Çò¤¯¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿³°Áõ¤Ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥ëー¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ±ûÉô¤Ë¤Ï¥«¥×¥»¥à¥½¥±¥Ã¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¥«¥×¥»¥à¤â¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡×¤ä¡Ö¥Î¥¯¥¹¥Ê¥¤¥È¡×¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ±û¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¸±¦¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÆÃ¼ì¤Ê¥«¥×¥»¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê¥«¥×¥»¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤·¡¢¥Ù¥ë¥ÈËÜÂÎ¤ò360ÅÙÂç²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥×¥»¥à¤¬Å¸³«¡£¥«¥×¥»¥à¤ËÆâÊñ¤µ¤ì¤¿¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤ÎÎÏ¤ò²òÊü¤·¤Æ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥Î¥¯¥¹¡×¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ç¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ÎÂç²óÅ¾¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥×¥»¥à¤¬Å¸³«¤·¤ÆÈ¯¸÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¨ÊÁ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»À¼¤È¤È¤â¤ËÊÑ¿È¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤ÎÊÑ¿ÈÍ·¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¬¥ó¥«¥×¥»¥à¡×¤È¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥«¥×¥»¥à¡×¤Î²»À¼¤Ê¤É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£¡Ú¡Ú¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤¡ÛZEZTZ CLIP Case16 ËÛ¤ë #²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Û
²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥Î¥¯¥¹¤ËÊÑ¿È¡ª Âç²óÅ¾¤ÈLED¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÊÑ¿È¤Ê¤ê¤¤êÂÎ¸³
¡¡¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ï¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ðー¡×Æ±ÍÍ¤Ë¶»¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥Ù¥ë¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ±û¤Ë¥«¥×¥»¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ëËÜÂÎ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Îº¸±¦¤«¤é¿¤Ó¤ëÂÓÉôÊ¬¤Ï¥¬¥ó¥á¥¿¤ÎÆð¼ÁÁÇºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÓ¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁõÃå¤¹¤ëºÝ¤Ï¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÉôÊ¬¤ò³°¤·¡¢Ä¹¤µ¤òÄ´Àá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÁõÃå¤Ç¤¤ë¡£¥Ù¥ë¥È¤Î¶»¼þ¤ê¥µ¥¤¥º¤ÏÌó55cm～105cm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎÎ¢ÌÌ¤ËÅÅÃÓ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÈÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¤Í¤¸»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅÃÓ¤Ö¤¿¤ò³°¤·¤Æ¡¢Ã±4ÅÅÃÓ3ËÜ¤òÆþ¤ì¡¢ÅÅÃÓ¤Ö¤¿¤òÌá¤¹¡£ÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤Èµ¯Æ°²»¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç½àÈ÷´°Î»¡£
¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×
¥Ù¥ë¥ÈÂÓ¤Ï¥¬¥ó¥á¥¿¤ÎÆð¼ÁÁÇºà
¥Ù¥ë¥ÈÂÓ¤ÎÄ¹¤µ¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½
Î¢ÌÌ¤ËÅÅÃÓ¤Ö¤¿¤ÈÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡Â¤·ÁÌÌ¤Ç¤â·àÃæ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢µ¡³£Åª¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÉÁõ¤Ë¤è¤ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥ëー¤â¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¥ë¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¥¯¥¹¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¤¥ó¥ô¥©ー¥«ー¡×¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤äµ¡³£Åª¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ê¤É¶¦ÄÌ¤¹¤ë°Õ¾¢¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ë¥È¾åÉô¤Ë¤Ï²óÅ¾¥í¥Ã¥¯²ò½ü¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¥Ù¥ë¥È¤¬È¿»þ·×²ó¤ê¤ËÂç²óÅ¾¤¹¤ë¡£360ÅÙ²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤È¥«¥Á¥Ã¤È²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢¥«¥×¥»¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅ¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Ù¥ë¥È±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥«¥×¥»¥à¤Î¼è¤ê³°¤·¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ±û¤Î¥«¥×¥»¥àÁõÅ¶¸ý¤Ï±ß¤¬Æó¤Ä·Ò¤¬¤ë·Á¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÉô¤Ë¤ÏLED¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤¯¤Ü¤ß¤Ë1¥«½ê¤º¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¡¢Å¸³«¤µ¤ì¤¿¥«¥×¥»¥à¤ÎÇØÌÌ¤«¤é¸÷¤òÈ¯¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ±ûÉô¤Ë3¤Ä¤ÎÆÌ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥È¤·¤¿¥«¥×¥»¥à¤òÇ§¼±¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤Îº¸¾åÉô¤Ë¤â¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥×¥»¥à¤ò²¡¤·¤¿ºÝ¤ÎÇ½ÎÏµ»¤ÎÈ¯Æ°¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥ë¥ÈÃæ±ûÉô¤Î¥«¥×¥»¥à¤ÎÁõÅ¶¸ý¤Ë¤ÏåÌÌ©¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¤äLED¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥×¥»¥à¤âÆÃ¼ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Î¥«¥×¥»¥à¤ÏÃæ±ûÉô¤¬²óÅ¾¤·¡¢Ãæ¤Î¥É¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬Æ°¤¯¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡È²óÅ¾¡É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¥«¥×¥»¥à¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢È¾Ê¬¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·ÌÌ¤ÎÅ¸³«¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤ÇËÜÂÎ¤¬2¤Ä¤ËÅ¸³«¡£ÆâÂ¦¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ö¥é¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤ÏÃ±ÂÎ¤Ç³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¹õ¤¯²¿¤â±Ç¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÑ¿È¤äÇ½ÎÏµ»È¯Æ°»þ¤ÎLEDÈ¯¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ2¼ïÎà¤Î³¨ÊÁ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¼ì¤Ê¥«¥×¥»¥à¤Ï2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¥«¥×¥»¥à¡×¤È¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖDX¥é¥¤¥Àー¥«¥×¥»¥à¥»¥Ã¥È04¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¬¥ó¥«¥×¥»¥à¡×¡¢¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥«¥×¥»¥à¡×¤Î¹ç·×3¼ïÎà¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥·¥ã¥É¥¦¥«¥×¥»¥à¡Û
¥·¥ã¥É¥¦¥«¥×¥»¥à
ÇØÌÌ
ÇØÌÌ²¼Éô¤ËÇ§¼±¥Ô¥ó¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥¬¥ó¥«¥×¥»¥à¡Û
¥¬¥ó¥«¥×¥»¥à¡Ú¥¦¥ë¥Õ¥«¥×¥»¥à¡Û
¥¦¥ë¥Õ¥«¥×¥»¥à
¡¡¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¥«¥×¥»¥à¡×¤Ç¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¸÷¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¡¢ÀÄ¤¤¸÷¤Ë¤è¤ê¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë³¨¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¥¬¥ó¥«¥×¥»¥à¡×¤Ç¤ÏÀÖ¤¤¸÷¤Ë¤è¤ê¼Í·â¤¹¤ë»Ñ¡¢ÎÐ¤Î¸÷¤Ë¤è¤êÂÐÖµ¤¹¤ë»Ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥«¥×¥»¥à¡×¤Ç¤ÏÀÄ¤¤¸÷¤Ë¤è¤ê¥Ö¥ìー¥É¾õ¤ÎÉð´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë»Ñ¤È¡¢ÀÖ¤¤¸÷¤Ë¤è¤êÂÐÖµ¤¹¤ë»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥×¥»¥à¤ÎÇ½ÎÏ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞÀ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥·¥ã¥É¥¦¥«¥×¥»¥à¡Û
ÄÌ¾ï¤Ï°Å¤¯¥«¥×¥»¥à¤ÎÆâÂ¦¤Ï²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤¤
È¯¸÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¥«¥×¥»¥à¡×¤Î³¨ÊÁ¡Ú¥¬¥ó¥«¥×¥»¥à¡Û
¡Ö¥¬¥ó¥«¥×¥»¥à¡×¤Î³¨ÊÁ¡Ú¥¦¥ë¥Õ¥«¥×¥»¥à¡Û
¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥«¥×¥»¥à¡×¤Î³¨ÊÁ
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ï¡Ö¥¤¥ì¥¤¥¹¥«¥×¥»¥à¡×¤ä¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¥×¥»¥à¡×¤Ê¤É½¾Íè¤Î¥«¥×¥»¥à¤â¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£
ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥¤¥ì¥¤¥¹¥«¥×¥»¥à¡×¤Ê¤É½¾Íè¤Î¥«¥×¥»¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
¶Á¤ÅÏ¤ë¾Ð¤¤À¼¤ÈÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¿ô¡¹
¡¡¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ï¾åµ¤Î¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¥«¥×¥»¥à¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì¥«¥×¥»¥à¤ä½¾Íè¤Î¥«¥×¥»¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤·¡¢ËÜÂÎ¤òÂç²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÊÑ¿È¤äÉ¬»¦µ»²»À¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ÊÑ¿ÈÍ·¤Ó¤Ç¤ÏÆÃ¼ì¥«¥×¥»¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Èµ¯Æ°²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢²óÅ¾¥í¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éËÜÂÎ¤ò¾¯¤·Æ°¤«¤¹¤³¤È¤ÇÂÔµ¡²»¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£µ¯Æ°²»¤Ï»þ·×¤Î¿Ë¤¬»þ¤ò¹ï¤à¤è¤¦¤Ê²»À¼¤Ç¡¢ÂÔµ¡²»¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤Î¥¢¥éー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤òÈ¼¤¦¹âÍÈ´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥ÐーËÜÂÎ¤òÂç²óÅ¾¤µ¤»¡¢¥«¥×¥»¥à¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÑ¿È²»¤¬ÌÄ¤ë¡£¤³¤ÎÊÑ¿È²»¤¬Èó¾ï¤ËÆÃÄ§Åª¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¡ª¡×¤È¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê²»À¼¤¬¶Á¤¯¡£ËÜÂÎ¤Î²óÅ¾¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢É¬»¦µ»²»À¼¤Ç¤Ï³Æ¥«¥×¥»¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²»À¼¤¬È¯Æ°¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ç¥ó¥×¥·¥ç¥ó¡ª¡×¤Î²»À¼¤È¶¦¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¸ú²Ì²»¤¬¶Á¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¥«¥×¥»¥à¡×¡¢¡Ö¥¬¥ó¥«¥×¥»¥à¡×¡¢¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥«¥×¥»¥à¡×¤ÏÅ¸³«¤·¤¿º¸Â¦¤ò²¡¤¹¤³¤È¤ÇÇ½ÎÏµ»²»¤¬ÌÄ¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥¤¥ì¥¤¥¹¥«¥×¥»¥à¡×¤Ç¤ÏÆÃ¼ì¤ÊÉ¬»¦µ»²»À¼¤¬ÌÄ¤ê¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¥×¥»¥à¡×¤Ê¤É¤Î¥«¥×¥»¥à¤Ç¤â²»À¼¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ç¤â¡Ö¥·¥ã¥É¥¦¥«¥×¥»¥à¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤¡¢¤³¤Á¤é¤âÇ½ÎÏµ»¤Î²»À¼¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡£½¾Íè¤Î¥«¥×¥»¥à¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¤ÎÈ¯Æ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ±û¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç²»À¼¤¬È¯Æ°¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥Ð¥ê¥åー¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¥É¥é¥¤¥ÐーËÜÂÎ¤¬Âç²óÅ¾¡ª ¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¡õ¡ÖDX¥é¥¤¥Àー¥«¥×¥»¥à¥»¥Ã¥È04¡×¤Î²»À¼¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ú#²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Û¡Û
¡¡°Ê¾å¡¢¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¡õ¡ÖDX¥é¥¤¥Àー¥«¥×¥»¥à¥»¥Ã¥È04¡×¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ï¥Ù¥ë¥ÈËÜÂÎ¤ÎÂç²óÅ¾¤È¥«¥×¥»¥à¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿¨¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤È¤¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡£È¯¸÷¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë³¨ÊÁ¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢Äã¤¯¶Á¤¯¤è¤¦¤Ê²»À¼¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥Î¥¯¥¹¡×¤Ø¤Î¤Ê¤ê¤¤êË×Æþ´¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥ÐーÂ¦¤ÎÈ¯¸÷¤È¥«¥×¥»¥à¤Î²óÅ¾¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥Î¥¯¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥ÐーÂ¦¤ÎÂç²óÅ¾¤È¥«¥×¥»¥à¤ÎLEDÈ¯¸÷¤Ë¤è¤ë³¨ÊÁ¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤¦¡¢ÂÐÈæÅª¤Ê¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢Èæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¡£
¡¡1·î31Æü¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¨¤È¤Ê¤ë3¿Í¤Î¥íー¥É¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÖÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È DX¥íー¥É¥¤¥ó¥ô¥©ー¥«ー¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
(C)2025 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£