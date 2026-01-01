¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó ¤Ú¤¿¤ó¤³¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È Color¡§Black¡Û 2·îÃæ½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó300±ß

¥Àー¥¯¥é¥¤

¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¤Ú¤¿¤ó¤³¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È Color¡§Black¡×¤ò2·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó300±ß¡£

¡¡È¾Î©ÂÎ¡õ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¤Ú¤¿¤ó¤³¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡¢¹õ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤â¹õ¿§¤Ç¡¢¥Àー¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥Àー¥¯¥é¥¤¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¥à¡¢¥¾¥í¥¢¡¢¥Ö¥é¥Ã¥­ー¡¢¥¸¥°¥¶¥°¥Þ¡Ê¥¬¥é¥ë¤Î¤¹¤¬¤¿¡Ë¤ÎÁ´5¼ï¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó5cm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¥ä¥ó¥Á¥ã¥à

¥¾¥í¥¢

¥Ö¥é¥Ã¥­ー

¥¸¥°¥¶¥°¥Þ¡Ê¥¬¥é¥ë¤Î¤¹¤¬¤¿¡Ë

¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó ¤Ú¤¿¤ó¤³¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È Color¡§Black¡Û
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ Ìó50mm
ºà¼Á¡§ËÜÂÎ PVC/¥Ê¥¤¥í¥ó

(C)Nintendo¡¦Creatures¡¦GAME FREAK¡¦TV Tokyo¡¦ShoPro¡¦JR Kikaku¡¡(C)Pokémon