¥Êー¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥¢¥á¥¤¥Ç¥ó ¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¡×1·î23ÆüÈ¯Çä
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥¢¥á¥¤¥Ç¥ó ¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¡×¤ò1·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6,930±ß¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥¢¥á¥¤¥Ç¥ó ¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹³«È¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ëBlock2ÁÇÂÎÂÐ±þ¤Î¿·¥·¥êー¥ºÂèÆóÃÆ¡£Ä¹¤¯¥¢¥¤¥×¥ê¥ó¥È¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë±«´Ö»á¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢Àß·×¡õ¥Ð¥¹¥¿ー¥Éー¥ë¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤¹¤¯»á¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¬Éô¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤äÌôºÞ¥¢¥ó¥×¥ë¤Ê¤É¥Êー¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìþ¤··Ï¤ÎÉ½¾ðË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤¯»÷¹ç¤¦Á¡ºÙ¤Ê¥í¥ó¥°¥Ä¥¤¥ó¥Æ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥ÄÀ®·¿¤Î¥á¥¬¥Í¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ/¥®¥ß¥Ã¥¯¡Û ¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿µðÂç¤Ê¥¦¥¤¥ó¥°¤ä¥¢¥ó¥×¥ëÃÆ¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë°åÎÅ·Ï¥é¥¤¥Õ¥ë¤Ê¤ÉÍ¦¤Þ¤·¤¯¤â´Ç¸î¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ñー¥Ä¤òËþºÜ¡£ ¥á¥¬¥ß¥·¥êー¥º½é¤ÎÆ©ÌÀ¥¯¥ê¥¢À®·¿¥á¥¬¥Í¤¬ÉÕÂ°¡£ Block2ÁÇÂÎÂÐ±þ¤Î¥Ü¥ó¥Æー¥¸É÷¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤ä¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£ Ä¹¤¤¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤Ï¡¢¤è¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤ä¤¹¤¤ÊÔ¤ß¹þ¤ß¥ê¥ó¥°¥Ñー¥Ä¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ ±«´Ö»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿°õºþÅÉÁõºÑ¤ß¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤¬3¼ïÉÕÂ°¡£ ¥Ô¥å¥¢¤Ê¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÁÇÂÎ¥âー¥É¡×¤äÍÍ¡¹¤Ê¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡ÖÉðÁõ¥âー¥É¡×¤Ê¤É¡¢ÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£ ¡È¥Þ¥·¥Ëー¥«¥·¥êー¥º¡ÉÁÇÂÎ¤Î²ÄÆ°ÈÏ°Ï¤Ç¡¢Éð´ï¹½¤¨¥Ýー¥º¤äºÂ¤ê¥Ýー¥º¤¬¼«Á³¤Ë¥¥Þ¤ë¡£ Â¿ºÌ¤ÊÉð´ï¥Ñー¥Ä¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£¿§¡¹¤Ê¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡£ ÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°¡£ ³ÆÉô¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿3mm·Â¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤äÆ¬Éô¤Î¸ß´¹À¤Ë¤è¤ê´ûÂ¸¡ÖM.S.G¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë¡×¡¢¡Ö¥Ø¥¥µ¥®¥¢¡×¡¢¡ÖÁÏºÌ¾¯½÷Äí±à¡×¡¢¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¡×¡¢¡Ö¥á¥¬¥í¥Þ¥ê¥¢¡×¥·¥êー¥ºÅù¤È³ÆÉôÊ»ÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£
¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÖÆÃÊÌ¥«¥éーÈ±¥Ñー¥Ä¡×
¢¨¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÖÆÃÊÌ¥«¥éーÈ±¥Ñー¥Ä¡×¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¥¢¥¤¥³¥ó¤ä¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÉ½µ¤¬¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤«¤éÌµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£