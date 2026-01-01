¥¿¥ß¥ä¡Ö1/48 ¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®·³¼çÎÏÀï¼Ö ¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2 A7V¡×¤òÁ´ÅÉÁõ¹ç¤ï¤»ÌÜ½èÍý¤Ï2¤«½ê¤ÇOK¡ªÀï¼Ö¥â¥Ç¥ëÆþÌç¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎºÇ¿·¥¥Ã¥È
¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®·³¤Î¼çÎÏÀï¼Ö¤¬1/48¥¹¥±ー¥ë¤ÇÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¿¥ß¥ä¤ÎÀï¼Ö¥â¥Ç¥ë¤Ï¹âÀºÅÙ¤Ê¥Ñー¥ÄÀ®·Á¤ÈÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ñー¥ÄÊ¬³ä¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¥¿¥ß¥ä¤è¤ê1·î24ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ëºÇ¿·Àï¼Ö¥¥Ã¥È¡Ö1/48 ¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®·³¼çÎÏÀï¼Ö ¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2 A7V¡×¤ÎÁ´ÅÉÁõºîÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1/48¥¹¥±ー¥ë¤Ê¤¬¤éÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤ºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ç¤¹¡£
2021Ç¯ÇÛÈ÷¤Î¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®·³¼çÎÏÀï¼Ö¤¬¥¿¥ß¥ä¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç1/48¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½
¡¡¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®·³¤Î¼çÎÏÀï¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2¡×¤Ï1979Ç¯°Ê¹ß¡¢Ä¹Ç¯¤Î²þ½¤¤Ë¤è¤ê¹¹¤Ê¤ëÀïÆ®Ç½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¥¥Ã¥È²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2 A7V¡×¤Ï2001Ç¯¤è¤êÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2 A6¡×¤Ë²þ½¤¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2 A7¡×¤Ë¹¹¤Ê¤ë²þÎÉ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿·¿¼°¤Ç¤¢¤ê¡¢2021Ç¯¤è¤ê¼ÂÀïÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡¤Î²þ½¤¤Ï¸½ºß¤â¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¡¢2026Ç¯1·î¸½ºß¤Ç¤Ï¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸·¿¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2 A8¡×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¥Ã¥È¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¥Þー¥¯¤Ë¤è¤ëºÆ¸½¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö1/48 ¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®·³¼çÎÏÀï¼Ö ¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2 A7V¡×¤Ï¥¿¥ß¥ä¤Î¡Ö1/48 ¥ß¥ê¥¿¥êー¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥·¥êー¥º No.107¡×¤È¤·¤Æ1·î24Æü¤´¤í¿·È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥Ã¥È¤Î¥Ñー¥Ä¹½À®¤Ï1/48¥¹¥±ー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñー¥ÄÊ¬³ä¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹ç¤ï¤»ÌÜ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ëÌ©ÅÙ¤âÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Î¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÍúÂÓ¤âºòº£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÄ¾ÀþÉô¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿Ï¢·ë¼°ÍúÂÓ¤òºÎÍÑ¤·¡¢´°À®¸å¤Î°õ¾Ý¤â¥·¥ãー¥×¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥Ã¥È¤ÎÍúÂÓ¤Ï°ìÉô°ìÂÎ²½¤ÎÏ¢·ë¼°ÍúÂÓ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¤1/48¸½ÍÑÀï¼Ö¥â¥Ç¥ë¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×
¡¡ËÜ¥¥Ã¥È¤Ï1/48¥¹¥±ー¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ºÙ¤«¤¤¥Ñー¥Ä¤ò°ìÂÎ²½¤·¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Ñー¥Ä¿ô¤Ç·Á¤Ë¤Ê¤ë¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥Ä¤ÏÁ´¤ÆNATO¥°¥êー¥ó¤Ë¶á¤¤¿§¤ÇÀ®·Á¤µ¤ì¡¢°ìÉô¥á¥Ã¥·¥å¤Î¥âー¥ë¥É¤ä¥Þー¥¥ó¥°¤ò¥¹¥é¥¤¥É¥Þー¥¯¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥Ã¥È¤ÎÈ¢³¨¤ÏÊ¿¸¶¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¡Ö¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È2 A7V¡×¤Ç¤¹¡£
ÁÈÎ©ÀâÌÀ½ñ¤Ïºý»Ò¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
µ¡ÂÎÀâÌÀ¤ÈÅÉÁõ¿Þ¤ÏÊÌ»æ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥ß¥ä¥¥Ã¥ÈÆ±ÍÍ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
A¥é¥ó¥Êー¤ÏÅ¾ÎØ¤äÍúÂÓ¤Ê¤É¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸¥é¥ó¥Êー¤¬2ËçÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
B¥é¥ó¥Êー¤Ï¼ÖÂÎÂ¦ÌÌ¤äË¤Åã´ðÉô¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
C¥é¥ó¥Êー¤ÏË¤Åã³°Áõ¥Ñー¥Ä¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£
D¥é¥ó¥Êー¤Ï¼ÖÂÎËÜÂÎ¤äÀï¼ÖÊ¼¤Î¥Ñー¥Ä¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
E¥é¥ó¥Êー¤Ï¼ÖÂÎ¾åÌÌ¥Ñー¥Ä¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ïµ¯Æ°ÎØ¤ÈË¤Åã´ðÉô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
(C)TAMIYA,INC.ALL RIGHTS RESERVED.