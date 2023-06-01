¡Ö30MS SIS-W00 ¥Þ¥ê¥«¥ë[¥«¥éーC]¡×¥ì¥Ó¥åーËâ½÷¤Ã»Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥·¥¹¥¿ーÅÐ¾ì¡ª¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤È¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤µ¤¬ÇúÈ¯
¡¡BANDAI SPIRITS¤Î¥¬ー¥ë¥º¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30 MINUTES SISTERS¡Ê30MS¡Ë¡×¤ÎºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö30MS SIS-W00 ¥Þ¥ê¥«¥ë[¥«¥éーC]¡×¤¬2026Ç¯1·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2024Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖSIS-F00 ¥æ¥Õ¥£¥¢¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎBUNBUN»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥·¥¹¥¿ー¤Ï¡¢¾ó¤ÈËâÆ³½ñ¤ò·È¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥Æ¥¤¥¹¥È¤¢¤Õ¤ì¤ëËâ½÷¤Ã»Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤Ë»°¤ÄÊÔ¤ß¥Ø¥¢¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÄÀ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö30MS SIS-W00 ¥Þ¥ê¥«¥ë[¥«¥éーC]¡×¡£1·î24ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï2,750±ß¡£ºîÎã¤Ç¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹6 [¥¯¥ê¥¢¥«¥éー]¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡30MS¥·¥êー¥º¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¥·¥¹¥¿ー¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥ì¥Ó¥åー¤òËÜ¹Æ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
BUNBUN»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£³Æ½ê¤Î°Õ¾¢¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀß·×¤¬¸÷¤ë
¡¡¥æ¥Õ¥£¥¢¤ËÂ³¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Þ¥ê¥«¥ë¡£¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿ËâË¡»È¤¤É÷¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡¢¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥Õ¥ì¥¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆÈ¼«¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Îー¥Þ¥ë¥âー¥É¤È¥¢ー¥à¥É¥âー¥É¤ÎÀßÄê¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃåÍÑ¤¹¤ëÁõÈ÷ÉÊ¤ÏË¹»Ò¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö30MS SIS-W00 ¥Þ¥ê¥«¥ë[¥«¥éーC]¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡¡¥Ñー¥Ä¤Ï¥¯¥ê¥¢¥°¥êー¥ó¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁõÈ÷¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¡£¼êÂ¤Î¥ê¥ó¥°¤ÏÇò¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤ÇÛ¿§¤Ç¡¢¥¢ー¥à¥É¥âー¥É¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÉÕ¤¤Î¤â¤Î¤Ï»È¤ï¤ºÍ¾¾ê¥Ñー¥Ä¤È¤Ê¤ë¡£
A¥Ñー¥Ä
B¥Ñー¥Ä¡¢C¥Ñー¥Ä
D¥Ñー¥Ä¡¢E¥Ñー¥Ä
F¥Ñー¥Ä¡¢HP-Y1¡¦2¡¦3¥Ñー¥Ä
FP-O1¥Ñー¥Ä¡¢FP-O2¥Ñー¥Ä¡¢FP-O3¥Ñー¥Ä¡¢FP-O5¥Ñー¥Ä
¡¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÏÆ¬Éô¤«¤é¡£¸ý¤ò³«¤±¤¿2¤Ä¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Ï¥æ¥Õ¥£¥¢¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»õ¤Î¥Ñー¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡ÖSIS-K00 ¥ß¥³¥ë¥ë¡×¤ËÂ³¤¯È¬½Å»õÉ÷¤Î»õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó»õ¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï»È¤ï¤º¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥º½é¤Î»°¤ÄÊÔ¤ß¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥æ¥Õ¥£¥¢¤â»°¤ÄÊÔ¤ß¤ò¥ê¥ó¥°¾õ¤Ë¤·¤¿ÆÃÄ§Åª¤ÊÈ±·¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÀµÅýÇÉ¤Î»°¤ÄÊÔ¤ß¤ª²¼¤²¤Çº¬¸µ¤ÈÀèÃ¼¤¬²ÄÆ°¤·É½¾ð¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Ï3¼ïÎà¡£¤¦¤Á¸ý¤Î³«¤¤¤¿2¤Ä¤Ï»õ¤Î¥Ñー¥Ä¤òÍÑ°Õ
»õ¤ò¸ýÆâ¤Î¥Ñー¥Ä¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë
»õ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¡£º¸±¦¤¬Àí¤Ã¤¿»õ¤Î¥Ñー¥Ä¤ÏÈ¬½Å»õ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
»õ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤ë
»°¤ÄÊÔ¤ß¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡£ÀÖ¤Î¥Ñー¥Ä¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤ÇÀèÃ¼¤¬¥¹¥¤¥ó¥°²ÄÆ°¤¹¤ë
»°¤ÄÊÔ¤ß¤ò¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÆ¬Éô¤¬´°À®
¡¡Æ¹ÂÎ¤Ë¤Ï¼ó²ó¤ê¤Ë¥ê¥ó¥°¾õ¤Î¾þ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ±û¤Ë¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤¬¤Ï¤Þ¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÆ°Êª¤Ê¤É¤Î°Õ¾¢¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ð¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤äÏª½Ð¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¼ó¥Ñー¥Ä¤ÏÂ¾¤Î¥·¥¹¥¿ー¤È°Û¤Ê¤ê¿§°ã¤¤¤Î¥Ñー¥Ä¤Ç¾å²¼¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ó¥Êー¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£
Æ¹ÂÎ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£Æ¹ÂÎÆâ¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê¤ÎÀß·×
¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ë³°Áõ¤òÈï¤»¤ë
¥Ð¥¹¥È¥Ñー¥Ä¤È¼ó²ó¤ê¤Î¾þ¤ê¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¼ó¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¼ó¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¶»Éô¤¬´°À®
¹øÉô¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£¸Ô´ØÀá¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
Ê¢Éô¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
Ê¢Éô¤Î¥Ñー¥Ä¤Ç¸Ô´ØÀá¤ò¶´¤ó¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¹ø¤Î¥¢ー¥Þー¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¶»Éô¤È¹øÉô¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÆ¹ÂÎ¤¬´°À®
¡¡ÏÓ¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥°¾õ¤ÎÂç¤¤á¤Î¾þ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Éª´ØÀá¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤ëÁ°ÏÓ¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°²ÄÆ°¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£Éª¤ÎÆ°¤¤Ë´³¾Ä¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç90ÅÙÁ°¸å¤Þ¤Ç¶Ê¤²¤é¤ì¤ë¡£
ÏÓ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£¸ª´ØÀá¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¾åÏÓ¤ÈÉª´ØÀá¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¬¾åÏÓ¤Ë¤â¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤ë
ÏÓ¤Î¾þ¤ê¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡£¤³¤Î¾þ¤ê¤ÏÉª´ØÀá¤È¤ÏÊÌ¤Ë²ÄÆ°¤¹¤ë
Á°ÏÓ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¼ê¼ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ±¦ÏÓ¤¬´°À®
Æ±ÍÍ¤Ëº¸ÏÓ¤âÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÆÏÓ¤¬´°À®
¡¡µÓÉô¤ÏÉ¨²¼¤Î¿þ¤¬¹¤¤¥Õ¥ì¥¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤¬ÆÃÄ§¡£¤Þ¤¿ÂÀ¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¤¬ÊÌ¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¹ø¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤À¡£ÂÀ¤â¤â¤Ë¤Ïº¸±¦¤Î³°Â¦¤Ë3mm¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È·ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¤À¡£
µÓÉô¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£æú¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
Â¼ó¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
Â¼ó¤È¿þ¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
ÂÀ¤â¤â¤ÈÉ¨´ØÀá¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ææú¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë
ÂÀ¤â¤â¤Î¾åÂ¦¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
ÂÀ¤â¤â¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ±¦µÓ¤Î´°À®
Æ±ÍÍ¤Ëº¸µÓ¤âÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÆµÓÉô¤¬´°À®
(C)BANDAI SPIRITS 2021