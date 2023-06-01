¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ôー¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×ËÜÆü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ôー¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¤ò1·î23Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó850±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖONE PIECE¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿°ìÈÖ¤¯¤¸¡£A¾Þ¤«¤éD¾Þ¤Ï¡Öº²¹ë¼¨Áü¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡¢¥®¥¢5¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¡×¡¢²øÊª¶¯²½¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥È¥Ëー¥È¥Ëー¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñー¡×¡¢¡Ö¥Ô¥¨ー¥ë¡×¤ÎÇØÃæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡Ö¥¬¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥ë¡×¡¢Ç½ÎÏ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿»Ñ¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ê¥¢¡×¤¬Î©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡Ö»Í³Ñ¤Ê¤Î¤Ë»à³ÑÌµ¤· ¾®ÊªÆþ¤ì¡×¤ä¡¢¥«¥¤¥É¥¦¡¢¸÷·î¥â¥â¤Î½õ¡¢¥Þ¥ë¥³¡¢X¡¦¥É¥ìー¥¯¤ÎÇ½ÎÏÈ¯Æ°Ãæ»Ñ¤Î¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¡¢°Ëâ¤Î¼Â¤ÎÇ½ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¬ー¥É¥¿¥ª¥ë¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤â¡Öº²¹ë¼¨Áü¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡¢Ç½ÎÏÈ¯Æ°Ãæ¤Î¥»¥ó¥´¥¯¤¬Î©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥ï¥ó¥Ôー¥¹ EX °Ëâ¤ò½É¤¹¼ÔÃ£ vol.3¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ú³ÆÅù¾Þ°ìÍ÷¡Û
A¾Þ¡§¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£ ¥®¥¢5 º²¹ë¼¨Áü
B¾Þ¡§¥È¥Ëー¥È¥Ëー¡¦¥Á¥ç¥Ã¥Ñー º²¹ë¼¨Áü
C¾Þ¡§¥Ô¥¨ー¥ë¡õ¥¬¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥ë º²¹ë¼¨Áü
D¾Þ¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ê¥¢ º²¹ë¼¨Áü
E¾Þ¡§»Í³Ñ¤Ê¤Î¤Ë»à³ÑÌµ¤· ¾®ÊªÆþ¤ì
F¾Þ¡§¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
G¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯
H¾Þ¡§¥¸¥ã¥¬ー¥É¥¿¥ª¥ë
I¾Þ¡§¥×¥ê¥º¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È
¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡§¥»¥ó¥´¥¯ º²¹ë¼¨Áü
¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§TO BE CONTINUED THE GIGANT NAME
¡¡¡ÖTO BE CONTINUED THE GIGANT NAME¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖTO BE CONTINUED¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Ìó35cm¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´1¼ïÎà¤Ç¡¢ÅöÁª¿ô¤Ï100¸Ä¡£
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£