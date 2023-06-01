¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥×¥é¥â¥Ç¥ëÍÑ¹©¶ñ¡ÖÆþÌç¥Äー¥ë ¥»¥Ã¥È 14ÅÀ¡×¤È¡Ö¥¹¥¸¥Ü¥ê Ä¦¹ïÅá 7¤Ä¿Ï¥»¥Ã¥È¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
Goreson ¥×¥é¥â¥Ç¥ëÍÑ¹©¶ñ ÆþÌç¥Äー¥ë ¥»¥Ã¥È 14ÅÀ
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢Goreson¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ëÍÑ¹©¶ñ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï1·î26Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥Ë¥Ã¥Ñー¤ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ä¥¹¥ê¤Ê¤É´ðËÜ¹©¶ñ¤Î¥»¥Ã¥È¡ÖÆþÌç¥Äー¥ë ¥»¥Ã¥È 14ÅÀ¡×¤È¡¢Ä¦¹ïÅá¡¢¥¹¥¸¥Ü¥êÍÑ¥¬¥¤¥É¥Æー¥×¡¢¥Ñー¥Ä¥ªー¥×¥Êー¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥È¡Ö¥¹¥¸¥Ü¥ê Ä¦¹ïÅá 7¤Ä¿Ï¥»¥Ã¥È¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Goreson ¥×¥é¥â¥Ç¥ëÍÑ¹©¶ñ ÆþÌç¥Äー¥ë ¥»¥Ã¥È 14ÅÀ
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
ÀºÌ©¥¹¥È¥ìー¥È¥¿¥¤¥× ¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¡ß1¡¢¶ÊÀþ·¿¥Ô¥ó¥»¥Ã¥ÈÀºÌ©¡ß1¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥Ë¥Ã¥Ñー¡ß1¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ä¥¹¥ê¡ß2¡¢¥â¥Ç¥éー¥º¥Ê¥¤¥Õ¡ß1¡¢ÂØ¤¨¿Ï5ËçÉÕ¤¡ß1¡¢¥µ¥ó¥É¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ß1¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¡ß2¡¢»¨¶Ò¡ß1¡¢¼ýÇ¼¥±ー¥¹¡ß1¡¢¤Ï¤µ¤ß¡ß1¡¢¥¹¥¯¥ìー¥Ñー¡ß1
Goreson ¥¹¥¸¥Ü¥ê Ä¦¹ïÅá 7¤Ä¿Ï¥»¥Ã¥È
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
»Âµ»¥Û¥ë¥Àー¡ß1¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥´ー¥ë¥É¡Ë¡¢Ä¦¹ïÅá¡ß7¡¢¥¹¥¸¥Ü¥êÍÑ¥¬¥¤¥É¥Æー¥×¡ß1¡¢¥Ñー¥Ä¥ªー¥×¥Êー¡ß1¡¢Ï»³Ñ¥¹¥Ñ¥Ê¡ß1¡¢ÊÝ¸î¥«¥Ðー¡ß1¡¢¼ýÇ¼¥Ð¥Ã¥°¡ß1