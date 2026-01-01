25Ç¯11·îÊª²Á2.8¡ó¾å¾º¡¡ÊÆ¡¢2¥«·î¤Ö¤ê¿¤Ó³ÈÂç
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬22ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯11·î¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÊPCE¡ËÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç2.8¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£¿¤ÓÎ¨¤Ï2¥«·î¤Ö¤ê¤Ë³ÈÂç¤·¡¢2.7¡óÄøÅÙ¤Î¾å¾º¤ò¸«¹þ¤ó¤À¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÊÑÆ°¤Î·ã¤·¤¤¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½ü¤¤¤¿¥³¥¢»Ø¿ô¤â2.8¡ó¾å¾º¤·¡¢¿¤ÓÎ¨¤ÏÁ°·î¤«¤é³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÇÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿10·îÊ¬¤âÆ±»þ¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡£PCEÊª²Á»Ø¿ô¤È¥³¥¢»Ø¿ô¤Ï¤È¤â¤Ë2.7¡ó¾å¾º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤ÏÊª²Á¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤ÆPCEÊª²Á»Ø¿ô¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î27¡¢28Î¾Æü¤Ë³«¤¯Ï¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤Ç¤Ï¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£